E-bike in carbonio: l’utopia urbana superlight è Urtopia

E-bike in carbonio, Urtopia è super light ,con i suoi 15 kg totali. E anche super stilosa. Una bici che ha avuto successo su Indiegogo e ora è in vendita sul sito dell’azienda di Hong Kong

L’innovazione leggera del mondo e-bike arriva anche da Hong Kong. Parliamo della bici a pedalata assistita di Urtopia. Il nome della ex start up, ora azienda produttrice a tutti gli effetti, sta per utopia urbana. E questa Urtopia è fatta per girare in città senza troppi assilli. Secondo l’ultimo trend la bici è in carbonio e usa la cinghia di trasmissione al posto della catena. Pesa 15 kg in totale e può essere acquistata sul sito Urtopia a circa 2.600 euro. Particolare non di poco conto: le spedizioni da Hong Kong non sono soggette a costi di dogana.

E-bike in carbonio Urtopia: i dettagli

Per quanto riguarda le specifiche di base, l’Urtopia è dotata di telaio, forcella, manubrio e reggisella in carbonio; una trasmissione a cinghia Gates Carbon a una velocità. Cerchi in alluminio di marca con pneumatici Kenda Kwest 700 x 35c resistenti alle forature. Inoltre i freni sono a disco idraulici di marca propria. Con il suo peso di 15 kg si piazza tra le più leggere sul mercato ed è in grado di supportare un peso massimo del ciclista di circa 110 kg. Gli acquirenti possono scegliere tra dimensioni del telaio Medium e Large.

Le specifiche elettroniche dell’Urtopia includono un motore con mozzo posteriore da 250 watt. Una batteria agli ioni di litio Samsung da 360 Wh incorporata nel tubo obliquo; un faro StVZO integrato da 100 lumen. Un fanale posteriore integrato con indicatori di direzione a proiezione, più uno schermo di controllo a LED integrato nel manubrio. Quest’ultimo mostra dati come livello di carica, velocità attuale, distanza percorsa e livello di assistenza del propulsore.

Una sola marcia, ma 5 tipi di assistenza

A tal proposito, è possibile scegliere tra cinque modalità di viaggio utilizzando uno dei due pulsanti di controllo montati sul manubrio. La velocità massima assistita di 20 mp/h (32 km/h) per i modelli venduti in Nord America e ovviamente 25 km/h in Europa. La carica della batteria è presentata con un range tra i 50 e i 130 km a seconda dell’assistenza. Per esperienza meglio fare la tara su certe dichiarazioni di fabbrica.

C’è anche di serie un interessante scanner di impronte digitali in uno dei pulsanti di controllo per sbloccare la bici. Così come c’è il controllo vocale tramite microfono sul display. Un sistema di feedback tattile che fa vibrare le manopole per confermare i cambiamenti nel livello di assistenza. Non manca poi un sistema antifurto che emette allarme e avvisa l’utente tramite un’app di accompagnamento se la bicicletta viene spostata mentre viene lasciata incustodita.

Fluidità di corsa e tanta tecnologia

Fiore all’occhiello di Urtopia a detta di chi l’ha provata è la fluidità della trasmissione a cinghia, aiutata dalla marcia unica. Allo stesso tempo il sensore di coppia della bici attiva il motore senza alcun ritardo e compensa proprio il fatto che l’Urtopia è a velocità singola, poiché aumenta automaticamente la quantità di assistenza quando i ciclisti iniziano a pedalare più forte in salita. I dispositivi di illuminazione appaio forse un po’ ingombranti ma di certo aiutano nella guida notturna.

Infine si metta l’anima in pace chi vorrebbe montare pezzi non originali Urtopia alla propria bici. Infatti a causa del design del telaio “unico” dell’Urtopia, essa non è compatibile con nessun vecchio parafango, portapacchi, portaborraccia o cavalletto standard. Tali accessori sono disponibili attraverso il sito web aziendale, realizzati appositamente per l’utilizzo con Urtopia.

