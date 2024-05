Una eBike Harley-Davidson resuscita grazie a LiveWire?

Vedere eBike Harley-Davidson sembrava ormai un sogno finito nel cassetto eppure LiveWire resuscita un progetto del 2018 lavorando ai suoi freni “virtuali”

Da diverso tempo tutti gli appassionati avevano messo una pietra sopra al sogno di vedere e magari acquistare una eBike Harley-Davidson. Dopo anni in cui si erano susseguite notizie di investimenti e partnership con aziende avviate in quel settore, era giunta la comunicazione della casa di Millwaukee di aver ceduto Serial 1 Cycle Company. Ovvero la start-up è nata qualche anno fa con l’obiettivo di gestire al meglio le attività di H-D legate al mondo delle bici a pedalata assistita.

Invece ci ha pensato LiveWire (costola elettrica del brand motociclistico) a rinfocolare il pensiero stupendo, mostrando tre immagini di un progetto di eBike Harley-Davidson risalente al 2018. E lo fa mentre presenta l’ambizioso, per qualcuno pericoloso, progetto dei cosiddetti “freni virtuali”. Ma di questi ci occuperemo più avanti.

eBike Harley-Davidson ancora possibile?

L’anno è il 2018 e LiveWire fa ancora parte del portafoglio principale di Harley-Davidson. E compare sulla carta un modello piuttosto interessante di bici elettrica che richiama molto da vicino una moto da cross. Qualcosa che in Italia abbiamo visto fare da Moto Parilla con la sua ancora oggi stupefacente Tricolore. Ma, appunto, quel lavoro preparatorio si è fermato nel 2018.

Oggi invece, con LiveWire diventata indipendente dalla casa madre, i disegni tornano con il recente brevetto che sembra mettere in mostra quel veicolo elettrico. Stesso telaio in stile bicicletta, stessa configurazione delle sospensioni, stesso pacco batteria alettato. Non sappiamo però il motivo per cui LiveWire ha deciso di utilizzare questo vecchio concept per uno dei suoi nuovissimi brevetti. Dunque non sappiamo se è solo una casualità oppure se qualcosa bolle in pentola.

Progetti nuovi, disegni vecchi

Non sarebbe la prima volta che un’azienda utilizza disegni vecchi per nascondere i prodotti futuri da occhi indiscreti. Ma per fare questo LiveWire avrebbe potuto utilizzare semplicemente i design di Del Mar o Mulholland? Perché ripescare questo concetto di moto da cross/bicicletta elettrica da tempo dimenticato? Sognare che qualcosa si muove non costa nulla almeno a noi. Perché da tempo LiveWire naviga in acque agitate, a causa anche dell’alto costo dei suoi prodotti.

I disegni di LiveWire pubblicati 1 di 4

Si potrebbe allora sperare che il marchio americano possa mettere in produzione questa ex eBike Harley-Davidson che richiama da vicino il mondo delle moto da cross e che lo facesse a un prezzo inferiore ai 10mila euro. Un modo per inserire denaro fresco nelle casse e creare pure un nuovo tipo di clientela.

Diatriba sui freni meccanici

Per quanto riguarda il motivo principale della pubblicazione di queste immagini della eBike Harley-Davidson progettata da LiveWire, siamo di fronte ai “freni virtuali”. Il comunicato sostiene che “i freni meccanici e ad attrito, come i freni idraulici, aggiungono costi e peso, che possono influire sulle prestazioni di un veicolo. In particolare dei veicoli elettrici, come le motociclette elettriche. Inoltre, i freni meccanici e ad attrito dissipano l’energia cinetica, che altrimenti potrebbe essere utilizzata per caricare una riserva di energia elettrica inclusa nel veicolo”.

“Allo stesso tempo la sostituzione di un freno idraulico posteriore con una frenata rigenerativa riduce il costo, il peso e la complessità del veicolo”. Sembra davvero che LiveWire voglia eliminare le configurazioni dei freni posteriori per una configurazione completamente rigenerativa “virtuale”. Rimuovere del tutto il comparto frenante è davvero ambizioso. O pericoloso?

