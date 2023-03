E-bike Gram, Thok presenta la sua prima e-enduro

E-bike Gram, Thok annuncia la sua prima e-enduro con telaio in fibra di carbonio. Si chiama Gram: una bicicletta elettrica adatta a scalare pareti che non si potrebbero affrontare a pedali, offrendo massimo divertimento anche nel downhill

La nuova e-enduro Gram di Thok E-Bikes amplia la gamma della casa di Alba, aggiungendosi alle serie MIG per l’all-mountain, TK01 per l’enduro e al modello HT, per l’uso misto trail-urban.

La Gram è, nei progetti della creatura di Stefano Migliorini, una bicicletta adatta a scalare pareti che non si potrebbero affrontare a pedali ed offre massimo divertimento anche nel downhill. Questo nuovo modello nasce da due anni di progettazione e test condotti sugli sfidanti tracciati di Finale Ligure.

E-bike Gram, Thok bici “cattiva”

Questo proprio perché Gram nel dialetto piemontese significa cattivo. Indica risolutezza di carattere, quella rabbia sana che spinge ad ottenere un risultato, a raggiungere un obiettivo. Così è stata voluta la nuova e-mtb: “non importa quanto ripide le discese o impervie le salite, una bicicletta che promette di affrontare ogni sentiero con decisione”.

La Gram è full carbon, con uso di diversi tipi di tessuti e intrecci, e fibra UD nelle zone più sollecitate. Il telaio è composto sia da fibre di carbonio ad alta resistenza, che lo rendono più resistente e meno rigido dove serve. Che da fibre di carbonio ad alto modulo, per migliorare la rigidezza e la risposta alle flessioni, soprattutto laterali.

Tutti i cavi sono integrati nel telaio dentro guaine inglobate nel tessuto in fibra. Il tubo sella è stato verticalizzato con angolo da 78° per assicurare massima efficienza di pedalata e grande trazione in salita. L’angolo sterzo è aperto (64°) per scavalcare gli ostacoli senza impuntarsi.

Un progetto della solita D-Perf

Sopra al movimento centrale risaltano le “T-Ribs”, due grosse nervature, che forniscono sostegno, dissipando la pressione prodotta dall’utilizzo e rendendo la pedalata più efficace.

Nella parte posteriore del telaio saltano all’occhio i foderi bassi con disegno asimmetrico e il nuovo forcellino UDH compatibile con tutti i sistemi di trasmissione in commercio. Il design firmato, come per tutte le altre bici di THOK, dalla D-Perf di Aldo Drudi.

Il telaio nasce da zero: le sue forme, le scolpiture, ogni minimo dettaglio, riportano ad un modello unico di proprietà Thok, concepito attorno al motore Shimano EP8 e disegnato per rispondere ai requisiti cari alla casa di Alba. In primis la performance della bici, ma anche e soprattutto del biker che la sceglie. I cuscinetti degli snodi del sistema di sospensione sono posizionati a diretto contatto col carbonio, senza boccole in alluminio. Un dettaglio che assicura incremento di rigidezza, risolve i problemi di attrito e usura e dona al mezzo purezza estetica.

Nella parte posteriore del telaio Gram saltano subito all’occhio i foderi bassi del carro full carbon con disegno asimmetrico e passaggio cavi integrato. Questa originale soluzione favorisce la massima trazione in salita e una grandissima reattività in discesa.

Dalla forcella al retro, scelte da enduro

Il nuovo forcellino UDH compatibile con tutti i sistemi di trasmissione in commercio, di facile manutenzione e reperibilità. Salvaguarda l’integrità della trasmissione, ruotando all’indietro in caso di impatto e migliora le prestazioni del cambio.

Il nuovo sistema di leveraggio TPS-2, anch’esso progettato in Thok, aumenta la progressività: la ruota posteriore assorbe facilmente gli ostacoli in discesa e offre eccellente trazione in salita. La curva di compressione è stata adattata al carattere enduro. Da notare, infine, il T-stopper, il bloccasterzo che impedisce il danneggiamento del telaio in carbonio e lo strappo dei cavi in caso di extra rotazione del manubrio.

E-bike Gram, Thok non cambia motore

La bicicletta è progettata intorno al sistema chiuso Shimano con motore EP8, ed è dotata di batteria integrata da 630 Wh facilmente estraibile che permette la comoda ricarica separata dalla bici. La bicicletta è disponibile in due versioni: Gram e Gram RC. La prima ha colorazione rosso-grigio, la seconda grigio-nero.

L’allestimento della Gram prevede sospensioni FOX, 170 mm di escursione sia all’anteriore che al posteriore, freni SRAM a 4 pistoni con dischi da 200mm, cambio SRAM a 12 rapporti e pneumatici Maxxis Assegai in assetto mullet.

Sulla Gram RC l’escursione della forcella FOX sale a 180 mm, con montata la versione factory della 38 Float all’anteriore e la Float X2 per l’ammortizzatore posteriore. Il cambio è elettronico e i freni sono gli Shimano Deore XT a 4 pistoni da 203 mm. Anche qui, le gomme sono Maxxis Assegai, sempre in configurazione 29 pollici all’anteriore e 27,5 al posteriore.

Gram è pronta consegna

La Thok Gram è già disponibile, nelle taglie S, M, L ed XL, ai seguenti prezzi al pubblico in area euro: GRAM 7.490 euro IVA compresa. GRAM RC 9.900 euro IVA compresa. I prezzi sono comprensivi di spese di spedizione e di Gram Box. Ovvero una valigetta di accessori contenente pompa sospensioni, multitool, portachiavi con forcellino UDH, borraccia e portaborraccia, tazza in alluminio laserata e kit di adesivi.

