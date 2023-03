E-bike Giant: peso minimo, prestazioni top

E-bike, Giant è stata definita la e-bike a piena potenza più leggera al mondo. Infatti è alimentata da un motore SyncDrive Pro da 85 Nm, batteria innovativa da 400 Wh e un peso di 19 kg.

Allora andiamo per ordine. La nuova e-bike Giant si chiama Trance x Advance E+ élite e non è la bici a pedalata assistita più leggera del mondo in generale. Qui a Vaielettrico ne abbiamo viste di tutti i colori e con tonnellaggio (si fa per dire) sempre al ribasso. Eppure Giant dichiara di aver creato la bici elettrica a piena potenza più leggera al mondo.

Ma cosa significa a piena potenza? Vuol dire dunque sfoggiare un motore SyncroDrive Pro 2 di Yahama customizzato appositamente per Giant. Batteria da 400 Wh. Mullet con ammortizzatore da 140 mm e forcella da 150 mm. Il tutto per peso totale di 19 kg (nella taglia M) e quattro versioni differenti, ma tutte con il telaio full carbon.

E-bike Giant con motore e batteria top

Andiamo più nello specifico della nuova e-bike Giant che vuole mettere d’accordo chi cerca la massima potenza del motore ma guarda alla leggerezza e alla naturalezza nella guida. Il motore SyncDrive Pro che offre 85 Nm ha una forma ottimizzata per funzionare in completa sintonia con il sistema di sospensione Maestro di Giant. Tutto questo si somma a una geometria con carro molto più corto anche grazie al set-up Mullet e ad un’escursione da 140 mm posteriore e da 150 mm anteriore.

La vera grande novità è però l’esclusivo tipo di cella della batteria da 400 Wh, creata per ottenere quello che per Giant è il rapporto ideale tra quantità di energia e peso. Inoltre la batteria da 400 Wh è fissata saldamente all’interno del tubo obliquo. Nel contesto di un telaio realizzato in fibra di carbonio Advanced, all’interno del quale sono incastonati il pulsante di accensione e il display della durata della batteria.

Ciò significa però che non c’è un display per navigare tra le opzioni del motore. Tutto avviene tramite l’app RideControl che si sincronizza con lo smartphone per regolare l’assistenza di ogni livello e controllare la durata della batteria. Il triangolo posteriore è in un pezzo unico, pensato per ruote da 27.5″. Il passaggio cavi è completamente interno e si inserisce nella serie sterzo, proprio vicino alla nuovissima e davvero sexy piega manubrio integrata in carbonio, almeno nel modello top di gamma.

Un taglio (di peso) netto col passato

Con un peso di 19,05 kg, la nuova Giant Trance X Advanced E+ 2023 è 4 kg in meno rispetto al modello precedente. La maggior parte di questo risparmio di peso deriva dalla riduzione della batteria da 750 Wh al nuovo EnergyPak 400 con le nuove celle 22700. Panasonic ha lavorato direttamente con Giant per fornire questa tecnologia esclusiva e realizzare un battery pack da soli 2,3 kg. C’è anche un nuovo range extender da 200 Wh che è progettato per funzionare con EnergyPak 400 per un totale di 600 Wh. L’extender pesa 1,3 kg e funge anche da powerbank con una presa USB C. Questa unità aggiuntiva sarà disponibile separatamente.

Il motore SyncDrive Pro 2 di Yamaha sviluppato per Giant arriva a pesare 2,7 kg e può essere regolato con l’app RideControl per erogare tra 20 e 85 Nm attraverso cinque livelli di assistenza tramite il telecomando RideControl Ergo 3. Il motore può fornire un rapporto di supporto fino al 400% e funziona con una guarnitura in alluminio Praxis.

Le geometrie di Giant Trance

L’obiettivo è costruire una e-bike leggera e che si guidasse in maniera naturale ed è qui che la geometria gioca un ruolo enorme, oltre al peso. Una parte cruciale della scelta degli angoli influisce sulla velocità in curva e anche un carro corto fa parte di questa operazione. Tutte le taglie utilizzano un carro da 447 mm, lasciando spazio solo a una ruota posteriore da 27,5″. Per mantenere sensibilità di guida a velocità inferiori, l’angolo del tubo sterzo è di 65,8 gradi ma può essere chiuso di mezzo grado. Ciò, combinato con il carro da 447 mm, crea un passo di appena 1215 mm (taglia M), misura davvero compatta per una ebike da 140 mm.

Giant offre la nuova Giant Trance X Advanced E+ 2023 in quattro dimensioni di telaio, che hanno misure di Reach da 438 a 505 mm. Il design delle sospensioni della nuova Giant Trance X E+ 2023 è il famoso Maestro di Giant, un design a perno virtuale, ma ben diverso dal brevetto Virtual Pivot Point. L’ammortizzatore ha attacco Trunnion con dimensioni di 185×52,5 mm che fornisce 140 mm di escursione della ruota posteriore.

I prezzi delle e-bike novità Giant

Tutti i modelli Giant Trance X E+ Elite hanno un caricabatterie da 4 A che ti ricarica il 60% della batteria in un’ora e quarantacinque minuti. Queste nuove bici di livello Elite, tuttavia, non sono compatibili con range extender precedente utilizzato sulla Trance X E+. Nella versione Trance X Advanced E + Elite 0 costo 12.799 euro. Oltre a forcella e ammortizzatore Fox Factory Kashima e la Fox Live Valve, il manubrio integrato in carbonio Contact SLR Trail Integrated realizzato direttamente da Giant.

Il modello Giant Trance X Advanced E+ Elite 1 che ha un prezzo di 9.999 euro. Montato anch’esso con il manubrio integrato in carbonio Contact SLR e le sospensioni Fox Live Valve nel livello Performance. Le ruote sono le Giant TRX 2 in carbonio, i freni Code R di SRAM e la trasmissione GX a cavo.

Le Giant Trance X Advanced E+ Elite 2 e Giant Trance X E+ Elite 3. L’Elite 2 da 6.499 euro ha ancora il triangolo anteriore e posteriore composito avanzato, ma il link è in alluminio. Sospensioni della Fox Performance, cerchi in alluminio Giant AM e trasmissione e freni Shimano SLX.

Infine il modello più economico è la Trance X Advanced E + Elite 3 da 5.799 euro con un triangolo anteriore in carbonio e carro posteriore in alluminio. Forcella RockShox Gold RL e ammortizzatore Deluxe Select R. La trasmissione e i freni passano a uno Shimano Deore. Sul sito di Giant si possono trovare tutte le specifiche della gamma, oltre all’elenco dei rivenditori ufficiali italiani.

