E-bike Fuell: una Tirreno-Adriatico senza caricare mai

E-bike Fuell è la bici che ti fa dimenticare la ricarica. Con batterie da 2 kWh e autonomia fino a 360 km si potrebbe attraversare l’Italia da mare a mare senza mai fermarsi

Siamo di fronte al primo vero tentativo di sostituire la propria auto con una e-bike, a provarci è Fuell. Che lancia due bici a pedalata assistita con batterie fino a 2 kWh: Flluid2 e Flluid3 e promettono fino a 360 km di pedalate senza sosta. A oggi non ci sono e-bike simili per portata energetica.

Lancio boom per le e-bike Fuell

Fuell ci è cascato di nuovo, perché già con Flluid 1 si era messo sulla strada di costruire una e-bike da pendolarismo davvero importante. Oggi con Flluid2 e Flluid3, lanciate su Indiegogo per una campagna di crowdfunding che ha davanti ancora un mese e mezzo, e che punta a raccogliere 10 volte la cifra necessaria. Insomma un successo di fiducia per il lavoro di Erik Buell, vulcanico progettista di moto fin dai tempi della sua Buell Motorcycle Company, chiusa nel 2009. Come vedete la doppia L si ripete, così come la voglia di stupire attraverso e-bike che hanno com focus principale l’utilità.

Le due nuove e-bike Fuell sono vendute al prezzo di rispettivamente di 3.660 euro e 3.400 euro con consegne previste per luglio 2023 (euro più euro meno a seconda del cambio del giorno). Il prezzo di ora garantisce uno sconto del 30% rispetto al listino in ambedue i casi. Entrambe le e-bike sfoggiano un design sportivo ispirato al settore motociclistico del quale Erik Buell, fondatore dell’azienda, è un veterano. Le sostanziali differenze sono sui differenti telai. Infatti per quanto riguarda la Flluid2 troviamo un telaio step-over con tubo centrale orizzontale. Invece la Flluid3 propone un più confortevole telaio step-through con salita in sella semplificata.

Una bici al posto dell’auto

L’obiettivo di Buell e delle sue nuove e-bike Fuell è chiaro, ma comunque dichiarata in sede id presentazione mondiale. «Abbiamo adottato le conoscenze acquisite dalla nostra proposta iniziale per il mercato delle biciclette elettriche Flluid1. Per sviluppare una soluzione di trasporto urbano superiore, assicurandoci che Flluid2 e 3 siano alternative vere e praticabili alle auto». Non ci aspettiamo che un ciclista faccia davvero la traversata Tirreno-Adriatico, ma di certo la ricarica non sarà più un pensiero quotidiano.

Cosa differenzia la Flluid2 rispetto alla gemella step-through? Innanzitutto la presenza di due pacchi batteria per un totale appunto di 2 kWh, i quali dovrebbero garantire la promessa autonomia di 362 km con una singola ricarica. Nel caso della Flluid3, invece, è presente una singola batteria da 1 kWh per una rispettabile percorrenza di 177 km per ricarica. La batteria alimenta un motore centrale Valeo da 750 W che in Europa ridurrà la potenza nominale a 250 W pur mantenendo una coppia di 130 Nm. Il propulsore integra un cambio automatico interno a 7 rapporti.

Obiettivo: adattarsi ai diversi mercati

La velocità massima sarà limitata a 25 km/h in Europa, mentre in modalità completamente automatica (con acceleratore) si ferma a 6 km/h. Al loro massimo le e-bike Fuell possono raggiungere i 32 km/h cioè 25 miglia orarie. In realtà esistono le varianti Flluid2 S e Flluid3 S che hanno come velocità massima consentita i 45 km/h, ma qui parliamo di altri mercati di distribuzione a meno che non vogliate immatricolare la bici elettrica come motorino.

Per quanto riguarda la restante componentistica è pensata per ridurre al minimo la manutenzione. Per questo vengono adottati freni idraulici a disco e una trasmissione a cinghia Gates Carbon Drive. Inclusi nel pacchetto ci saranno: illuminazione a LED, parafanghi e portapacchi posteriore. La e-bike Fuell escono in tre colori abbastanza particolari: dark red, dark blue e silver.

