e-Circle, l’eBike prodotta con filiera sostenibile

Una eBike ecologica è possibile? Ecologica fin dalla produzione? Florence bike lab che presenta e-Circle

A Scandicci si guarda lontano. L’azienda Florence bike lab infatti ha progettato e realizzato e-Circle. Si tratta a detta loro della prima e-bike prodotta con filiera sostenibile. La mission aziendale è chiara: “Rendere gli spostamenti entro i 10 km, più efficienti, più salutari, più sostenibili”. Ma come si fa?

Con un telaio costruito a Firenze e oltre il 90% del valore della bicicletta realizzato da fornitori italiani, e-Circle si presenta come un simbolo tangibile di dedizione alla sostenibilità e all’artigianato di alta qualità. Il laboratorio che aveva già realizzato la bici da lavoro BCargo gonfia il petto: “Circle rappresenta una pietra miliare nell’industria delle eBike, non solo per la sua tecnologia e design, ma anche per il suo impegno a promuovere pratiche di produzione etiche e sostenibili”.

Una eBike ecologica dalla produzione

La produzione locale del telaio riduce drasticamente l’impatto ambientale associato al trasporto dei componenti, mentre il focus su fornitori italiani garantisce qualità e assistenza efficiente. Il cuore della bicicletta, il motore, è prodotto a Cesena da Oli ed è disponibile in 2 versioni: Sport One da 58Nm, perfetto per l’uso cittadino e Sport Plus da 85Nm, per chi desidera la massima potenza.

Una voce importante dell’impatto ambientale delle eBike e di tutti i mezzi elettrici è però la batteria, con il suo degrado e conseguente smaltimento. Quando la batteria inizia a perdere efficienza, Florence Bike Lab offre il servizio di ricondizionamento, sostituendo solo le celle interne. “Questo approccio è sia economico che ecologico, promuovendo la durata della eBike”, ci fanno sapere. E Florence bike lab ha fatto i suoi conti: “Senza bisogno di carburante, bollo o assicurazione, puoi percorrere oltre 60 km con un solo pieno da € 0,15”.

Batteria ricondizionata e stampa 3D

Risparmio energetico e filiera sostenibile fanno comunque rima con innovazione e personalizzazione. Infatti per quanto riguarda il primo aspetto e-Circle presenta un case batteria realizzato attraverso la stampa 3D nel laboratorio dell’azienda, garantendo una produzione rapida e flessibile nel tempo, libera dagli standard asiatici. Per quanto riguarda il secondo punto, va sottolineato che e-Circle offre ai suoi utenti la possibilità di scegliere il colore preferito, la potenza del motore e il tipo di rapportatura più adatta alle proprie esigenze. Offrendo così un’esperienza di guida completamente personalizzata.

Non manca uno sguardo alla sicurezza. Infatti e-Circle è dotata di un antifurto GPS integrato che garantisce la massima protezione. Inoltre le biciclette a pedalata assistita e-Circle sono disponibili sia per l’acquisto che per il noleggio operativo, offrendo un’opzione ideale per le aziende che vogliono promuovere la sostenibilità tra i propri dipendenti. Il prezzo di partenza per e-Circle è di 2.799 euro.

Costi e offerte per le aziende

Ma c’è appunto l’offerta dedicata alle aziende che cercano una soluzione per migliorare il bilancio di sostenibilità. Infatti per le aziende che decidono di noleggiare una flotta di e-Circle per i propri dipendenti è anche disponibile il servizio di manutenzione a domicilio, grazie alla rete di meccanici Bikeflix, presente in oltre 15 città italiane. Tutte le informazioni aggiuntive si possono trovare al sito aziendale.

