In strada vediamo sempre più spesso eBike e monopattini truccati, è un fenomeno che cresce di pari passo al mercato di questi veicoli.

Truccare la propulsione elettrica per avere una spinta più potente del proprio mezzo e andare oltre i limiti di velocità consentiti sembra essere una pratica molto diffusa. Per la facilità e l’economicità con cui si possono alterare le prestazioni, ma anche per la mancanza di controlli adeguati.

Nell’ultimo biennio, quando alla crescita costante delle eBike si è affiancato il boom dei monopattini elettrici, il tema sicurezza legato alla nuova mobilità elettrica nelle nostre città si è fatto sempre più rilevante. Sono aumentati gli incidenti, molti dei quali riconducibili proprio all’uso illecito di veicoli truccati, trovati a “sfrecciare” come motorini anche oltre i 60 km/h.

Lo Stato sta correndo ai ripari, cercando di mettere al passo leggi e regolamenti con questa ondata di nuovi green users, che per diverso tempo hanno beneficiato di una sorta di “vuoto” normativo per fare più o meno quello che volevano in strada.

Truccare eBike e monopattini è facile

Dopotutto, modificare un monopattino o una bici elettrica oggi è abbastanza facile. Le possibilità sono diverse, anche se nessuna è lecita.

I kit di modifica dei motori (kit di tuning) si trovano in vendita su diverse piattaforme online, come Amazon, Ali-Baba o E-bay, per qualche centinaia di euro. La maggior parte sono di fabbricazione cinese (Bafang, Viribus) ma ci sono anche produttori europei (Speedbox). E promettono potenze spesso ben al di sopra dei limiti consentiti.

Alcuni kit “sblocca-motore” permettono, se disattivati, di far tornare la bici o il monopattino al funzionamento normale e, quindi, sono difficili da individuare ad un controllo.

Per le biciclette, poi, ci sono sistemi alternativi, come quello di agire sul magnete e sul sensore che registrano la velocità.

Essendo pratiche illecite non ci soffermiamo troppo sui particolari, basti dire che il fenomeno è molto più diffuso di quello che sembra. Anche perché, la vendita di questi kit non è illegale. Si possono tranquillamente comprare su Internet e farseli spedire a casa. Non c’è alcun illecito, almeno fino al giorno in cui non li si rende operativi in strada.

Un altro tipo di manomissione riguarda esclusivamente le eBike. La legge stabilisce che quando il ciclista smette di pedalare cessa anche l’assistenza del motore. Vediamo però molto spesso in strada eBike che sfrecciano senza che nessuno pedali. In questo caso il più delle volte viene installato un controller che permette di attivare il motore semplicemente spingendo un pulsante sul manubrio.

eBike e monopattini: le regole

Con la rapida espansione di questi mezzi di trasporto (le cifre di vendita sono raddoppiate nell’ultimo biennio), lo Stato è dovuto intervenire per normarne l’uso in città, fissando paletti e sanzioni.

Il nuovo Codice della Strada (art.50) e i successivi decreti applicativi hanno specificato che nelle eBike il motore deve assistere il ciclista nella pedalata, non sostituirlo. La potenza non deve superare i 250 W (500 W per le cargo-bike), soprattutto deve spegnersi quando la velocità supera i 25 km/h e se il ciclista smette di pedalare.

I monopattini elettrici, parificati per legge alle biciclette, possono avere una potenza fino a 500 W e devono montare un regolatore di velocità a due opzioni: 6 km/h per le aree pedonali e 20 km/h in strada.

Biciclette e monopattini che non rispettano queste norme basilari diventano a tutti gli effetti equiparabili a ciclomotori e, come tali, vanno omologati e immatricolati. Servono quindi targa, assicurazione, patente e casco. Pena la multa.

Sanzioni per tutti… o quasi

E qui si tocca un aspetto importante, quello delle responsabilità. In Italia scarseggiano i controlli ma un impianto sanzionatorio per i trasgressori c’è.

Chi viene “beccato” con l’eBike o il monopattino truccato può andare incontro a multe molto salate, che nel complesso superano anche i 7.000 euro. In tutti i casi è previsto poi il fermo o anche il sequestro del mezzo.

Importante sapere che un recente decreto legge (68/22) ha esteso le responsabilità anche a chi fabbrica, mette in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista (sanzioni fino a oltre 4.300 euro). Anche i meccanici o chiunque si presti ad alterare i veicoli oltre i limiti può andare incontro a sanzioni pecuniarie fino a 3.400 euro.

Queste sanzioni sono previste al momento solo per l’alterazione di biciclette elettriche, non per i monopattini, e solo per le aziende con sede in Italia.

Tutto tace, invece, per chi si limita a vendere e comprare i kit tuning, soggetti al momento non perseguibili. Come detto, la legge punisce soprattutto chi li usa: vendere un motore truccato o un kit che trucca il motore non è vietato.

Giusto o sbagliato, al momento è così.

Pratiche di disincentivazione

La lotta al tuning sfrenato passa anche da una corretta informazione sulle conseguenze negative che ricadono sul veicolo stesso. Che sì, va più veloce, ma che a lungo andare si danneggia in vari componenti. I freni si usurano precocemente, alcuni elementi strutturali vengono “stressati” troppo dalle velocità superiori, la batteria si surriscalda, riducendo la sua capacità.

Per questo motivo molti costruttori prevedono la decaduta della garanzia in caso di guasto dovuto all’alterazione delle prestazioni.

Per disincentivare una pratica che rischia di diventare di uso comune, inoltre, alcuni produttori hanno ideato dei sistemi di anti-manomissione dei motori, grazie all’uso di software interni in grado di riconoscere e bloccare l’eventuale motore modificato.

Una politica promossa dal colosso Bosch e annunciata anche da Shimano su tutta la sua linea di e-bike.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –