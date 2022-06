E-bike da città, Tenways raddoppia con CG800S

E-bike da città, Tenways raddoppia con CGO800S. Leggerezza e comfort a prezzi ragionevoli per l’azienda olandese nata sul web e che spedisce direttamente a casa

Se cercate una e-bike leggera e performante per gli spostamenti di ogni giorno in città Tenways può essere la soluzione adatta. Infatti con la nuova CGO800S l’azienda olandese prosegue nel solco di bici leggere, ergonomiche ed eleganti. Il secondo modello della casa viene presentato in tre colori: sky blue, pebble grey e midnight black. Insomma blu, nero e grigio. Le scelte si fermano qui perché la taglia è unica e certificata per ciclisti da 155 a 190 cm di altezza.

E-bike da città, Tenways raddoppia

La nuova CGO800S pesa 19 kg. Un motore elettrico Mivice da 250 W che comprende una frizione per uso commuting e sensori di coppia che rendono naturale e fluida l’esperienza di pedalata, secondo le indicazioni. La batteria da 374 Wh prospetta circa 100 km di autonomia ed è possibile ricaricarla in quattro ore e mezza.

Da non sottovalutare la trasmissione che utilizza una cinghia in carbonio Gates, che promette 30.000 km di guida senza bisogno di manutenzione. Il mezzo è dotato di una forcella anteriore ammortizzata a sostegno di stabilità e comfort, oltre a freni Tektro a disco idraulico. Interessante anche l’adozione di pneumatici antiforatura, così come risultano utili il portapacchi posteriore e i parafanghi che tutelano ulteriormente dallo sporco.

Inoltre CGO800S Presenta un telaio open frame che risponde sia alle quotidiane necessità di spostamento, sia ad attività svolte nel tempo libero. Dispone anche di un display LCD con funzione screen-cast, potendo impostare cinque livelli di pedalata assistita.

L’azienda Tenways ha inserito in pre-orde sul proprio sito la nuova e-bike. Fino al 22 giugno il costo comprensivo di spedizione e tasse è di 1.799 euro. Dopo quella data ci vorranno 100 euro in più. Inoltre è possibile pagare dopo aver ricevuto la bici. Parafanghi, cavalletto e portapacchi sono inclusi nel prezzo. La cosa non è specificata, ma forse dopo il lancio del 22 giugno i tre pezzi dovranno essere comprati a parte.

Rimane anche la prima nata

Rimane ancora disponibile il primo mezzo prodotto da Tenways. Si tratta della più sportiva CG0600 tanto per restare sui nomi da foglio elettronico di magazzino. In questo caso ci sono due taglie: la M indicata per persone con un’altezza tra 165 e 185 cm, la L per chi è più alto di 180 cm. Mentre è disponibile in cinque diverse colorazioni: Midnight black, Blue sky, Light grey, Lime green, Arctic Blue. Il peso della bici è di 15 kg e il prezzo di vendita 1.599 euro. A parte alcuni accessori come parafanghi, portapacchi.

Il motore cinese Mivice M070 da 250 Wh pesa 1,7 kg è nascosto alla vista perché è posizionato all’interno del mozzo della ruota posteriore. Raggiunge una coppia massima di 35 Nm. L’energia la prende da una batteria agli ioni di litio da 252 Wh che garantisce un’autonomia di circa 60/70 km. Per la ricarica ci vogliono circa 2 ore e mezza. Tutte le funzioni sono impostate tramite un piccolo display Oled presente sulla parte sinistra del manubrio.

Da ricordare. Tenways consegna la bicicletta tramite il corriere, di conseguenza quando arriva il cartone bisogna poi procedere al suo assemblaggio finale che è facilitato dalla presenza di 4 chiavi, una del 10, un’altra del 15 e poi nella confezione ci sono anche due brugole (Nr. 4 / Nr. 5). Per le istruzioni di montaggio c’è un tutorial su Youtube.

