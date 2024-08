Due eBike ispirate ad altrettante icone automobilistiche Ford: la Mustang e la Bronco.

Ford non è di certo la prima casa automobilistica a stringere partnership con produttori di eBike. D’altra parte le quattro ruote in oltre un secolo di storia hanno prodotto veicoli che sono diventate icone popolari che vanno ben oltre il mondo degli appassionati. Ford ha quindi firmato con l’azienda di mobilità elettrica N+ per la creazione di due bici ispirate alla Mustang e al fuoristrada Bronco.

Le versioni a pedali montano un motore da 750 W nel mozzo posteriore e arrivano a una velocità di 28 mph (45 km/h). La batteria è da 720 Wh e garantisce un’autonomia dichiarata di poco meno di 100 km. Il display LCD a colori è integrato all’interno del manubrio, soluzione elegante e comoda. Entrambi i modelli sono dotati di doppia ammortizzazione e cerchi da 27,5″. La frenata è affidata a sistemi Tektro con dischi da 203 mm e pinze a quattro pistoncini. Il cambio è lo Shimano Cues U4000 a 9 velocità.

Il telaio della Bronco GOAT (Goes Over Any Type of Terrain) ha un aspetto è più simile a una piccola enduro che a una bici e monta immancabili pneumatici tassellati, i Pirelli Scorpion Enduro M Hardwall. La Mustang invece calza Pirelli Angel Urban GT.

Quanto costano le eBike Ford?

La Ford Mustang a pedali è venduta a 4.000 $ nel colore base grigio. Se si desidera uno degli altri 10 colori a disposizione bisognerà però aggiungere altri 390 $ al prezzo del biglietto. La Bronco nel colore blu Area 51 costa 4.500 $, ma anche qui se si vuole una delle altre 10 opzioni di colore servono 390 $ in più.

