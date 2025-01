eBike, Bosch presenta la Batteria antifurto

Bosch presenta la prima batteria antifurto per eBike al CES di Las Vegas. Il sistema che blocca il funzionamento in modo digitale si chiama Battery Lock

La nuova funzione implementata da Bosch per scongiurare i furti di eBike o della sola batteria, che molto spesso arriva a costare più di 1.000 euro, si chiama semplicemente Battery Lock. Ed è proprio ciò che avviene. Infatti il sistema di sicurezza Bosch blocca in automatico l’erogazione di corrente dalla batteria quando si spegne l’eBike.

Bosch vuole azzerare i furti

Solo il possessore, tramite chiave digitale e smartphone, può riattivarne il funzionamento. Un sistema antifurto che lavora attraverso la tecnologia digitale e quindi non appesantisce con lucchetti e catene e che somiglia molto a quelli installati nei nostri smartphone, rendendoli di fatto inutilizzabili se non al regolare proprietario.

Bosch ha deciso di lavorare sulla batteria perché “è sicuramente uno dei componenti più importanti delle eBike e anche uno dei componenti maggiormente soggetto a furti”. Per contrastare questo fenomeno, l’azienda tedesca ha presentato all’edizione 2025 della fiera dell’elettronica di consumo in corso a Las Vegas un ulteriore sistema di sicurezza che si aggiunge eBike Lock e eBike Alarm sempre proposti da Bosch.

Batteria antifurto: come funziona

Battery Lock è una funzione, attivabile nell’app eBike Flow, che blocca completamente l’erogazione di corrente dalla batteria dell’eBike, rendendola così inutilizzabile fino allo sblocco. Nello specifico, la batteria si blocca in automatico quando l’eBike viene spenta, e non sarà possibile sbloccarla da uno smartphone o una eBike diversa da quella originale. Come avviene già per le auto, la batteria si “sblocca” con la digital key.

Allo stesso tempo inserendo la batteria rimovibile in un’altra eBike, quest’ultima disattiverà in automatico il supporto del motore alla pedalata. Rendendo, come detto, inutilizzabile la batteria e sostanzialmente inutile sia il furto della eBike che quello della batteria. Lo sblocco legittimo della batteria è possibile sia da smartphone, tramite la già citata app eBike Flow, sia tramite la funzione chiave digitale dei display Kiox 300 o Kiox 500.

A ulteriore protezione della eBike, c’è poi la funzione eBike Alarm, che informa gli utenti sulla posizione della loro eBike e fa suonare l’allarme in caso di movimenti sospetti. “Con Battery Lock, si potrà usufruire di una nuova funzione di sicurezza intelligente che aiuterà i possessori di eBike a proteggerla al meglio e a parcheggiarla con maggiore tranquillità”. Ha dichiarato Gregor Dasbach, Responsabile del Digital Business di Bosch eBike Systems.

Ma quanto costa la batteria antifurto?

Fin qui tutto bene, ma la sicurezza ha un costo e in questo caso non è un prezzo una tantum. Infatti la nuova funzione Battery Lock sarà disponibile dall’estate 2025 come parte dell’abbonamento a pagamento Flow+. Potrà essere installata over-the-air tramite l’app eBike Flow su qualsiasi eBike Bosch dotata di sistema intelligente.

Il primo anno di abbonamento a Flow+ è gratuito, ma poi costerà 40 € ogni anno successivo per il mercato europeo. La rivista on line specializzata The Verge ha subito messo in chiaro le proprie perplessità, anzi ha definito la mossa di Battery Lock una stupidaggine.

Vale la pena un antifurto per ebike a pagamento?

“Ha senso – ammette The Verge – mettere servizi premium come un allarme per bici elettriche con tracciamento GPS e notifiche. Ma le bici elettriche Bosch smart drive sono già dotate di un sistema di blocco integrato che richiede una chiave digitale per attivare il motore, senza abbonamento, e lo stesso dovrebbe valere per Battery Lock se si deve credere alla visione zero furti dell’azienda”. A queste perplessità ha risposto direttamente Bosch, tramite Tamara Winograd, vicepresidente del marketing.

“Siamo convinti che Battery Lock avrà un effetto deterrente: i ladri non possono essere sicuri se la batteria Bosch che intendono rubare è bloccata con Battery Lock o meno. Pertanto, non vale la pena correre il rischio di rubare e rivendere una batteria che potenzialmente non funziona”. e voi cosa ne pensate? Scriveteci.

