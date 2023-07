eBike di Amazon, Tesla e persino Tiffany. La AI non ha limiti

eBike di Amazon e Tesla, Apple e Tiffany. Il sito ebike.org ha fatto un sondaggio, usando l’intelligenza artificiale come progettista. I risultati sono molto interessanti

Il gioco preferito dell’estate 2023 è chiedere cose all’Intelligenza artificiale. Allora perché non farle disegnare eBike di marchi molto famosi, che non abbiano niente a che fare (per ora) con il mondo delle bici? È proprio quello che si è chiesto il sito USA.

Amazon è l’azienda che la maggior parte delle persone vuole vedere impegnata nel mondo una eBike. Tesla sarebbe il marchio più desiderato dagli uomini, mentre Tiffany & Co. è il più desiderato dalle donne. Marvel invece è il brand di eBike più desiderato dai millennials. Aziende vere, eBike bellissime ma inesistenti. Un sondaggio sui sogni di chi vuole usare una bici a pedalata assistita del proprio marchio preferito, aiutato dall’intelligenza artificiale.

Cosa vogliono gli eBiker

Cosa cercano le persone quando acquistano una eBike e in che modo il mercato può raggiungere più persone? Innanzitutto i potenziali clienti sono preoccupati per il prezzo e il 73% dei ciclisti abituali di eBike è convinto che il mercato migliorerà con l’ingresso di più produttori. I programmi di finanziamento possono aiutare a rendere le eBike più convenienti. Anche la copertura assicurativa è vista di buon occhio come aiuto a proteggere l’investimento.

I clienti guardano con attenzione anche al motore e alla batteria. Desiderano la potenza e l’efficienza del motore per pedalare più lontano e più velocemente con una singola carica. Guardando al futuro mercato delle eBike, il 43% dei consumatori desidera una tecnologia delle batterie migliorata e preferibilmente una tecnologia delle batterie meno soggetta a incendi. Va bene una eBike Amazon o Tesla, ma ci vuole anche il contenuto.

Stile importante, ma pure le prestazioni

Per cui la classifica delle 10 caratteristiche più importanti da considerare quando si acquista una eBike dice questo. Prima arriva la potenza del motore, poi l’efficienza, la velocità massima (da noi un tabù), peso e freni. Solo dopo arriva il livello di assistenza alla pedalata e pure il controllo dell’accelerazione, altra impostazione per noi vietata. Come si vede il look delle eBike non è ai primi posti eppure quasi 1 ciclista su 4 afferma di volere una maggiore diversità di stili e design per migliorare il mercato delle eBike. Altre caratteristiche importanti includono le sospensioni, le dimensioni delle ruote, il materiale del telaio, il tipo di sella e il tipo di manubrio.

I marchi più ricercati

Dei 69 marchi offerti, Amazon è la prima scelta assoluta degli intervistati. A seguire ci sono Apple e Marvel. Tuttavia le persone sembrano disposte a pagare di più per una eBike Tesla, arrivando a una media di 2.254 dollari. Gli uomini sono particolarmente desiderosi di vedere una eBike Tesla, mentre le donne vorrebbero un modello Tiffany. Tra i millennial invece la maggior parte delle preferenze ricadono su una eBike griffata Marvel.

Amazon ha anche conquistato il primo posto tra le eBike delle aziende tecnologiche. Con il 42% delle preferenze ha tenuto al secondo posto una potenziale eBike super elegante firmata Apple, richiesta dal 38% degli intervistati. Andando a vedere tra le case automobilistiche, la metà degli intervistati (54%) se ne andrebbe felicemente con l’eBike vintage ma futuristica di Toyota. Solo il 32% vorrebbe guidare il design di Ford. Altra curiosità: le città iconiche di New York e Los Angeles hanno avuto ciascuna il 45% delle persone desiderose di provare le loro eBike. Sorprendentemente il 45% delle persone userebbe una bici elettrica degli Universal Studios, mentre un po’ meno viaggerebbe su quella ispirata ai cartoni animati di Disney.

eBike Amazon, Tesla e non solo

Mentre infuria la battaglia su chi abbia i drink migliori, gli intervistati hanno una chiara preferenza per le eBike ispirate ai coffee shop. Starbucks batte Dunkin Donuts, Coca-Cola batte Pepsi. E l’adorabile eBike del cestino del pane di Olive Garden si è classificata al primo posto tra i ristoranti. Tra i marchi di lusso, l’eBike di Prada si è piazzata al primo posto, con il 35% degli intervistati che la preferisce all’iconico modello verde acqua Tiffany.

Film, programmi TV, videogiochi e fumetti ci portano in luoghi oltre la nostra immaginazione. Così la terza eBike più popolare in assoluto è quella Marvel ispirata al personaggio di Iron Man. Quasi la metà (46%) degli intervistati ha preferito questa bici, rispetto al 26% che ha scelto la concorrente DC. Per quanto riguarda i film e programmi preferiti al di fuori del mondo dei fumetti, “Stranger Things” di Netflix ha avuto un terzo dei voti, mentre solo il 18% voleva telefonare a casa con ET.

Meno interessati gli amanti degli sport professionistici, forse perché dediti al divano? L’eBike dei Los Angeles Lakers è la prima scelta tra le squadre NBA, ma solo il 17% degli intervistati la comprerebbe. Meglio i team di Formula 1, poiché il 29% acquisterebbe l’eBike di Mercedes.

Metodologia del sondaggio

Il sito americano ha utilizzato la tecnologia Midjourney AI per creare 69 progetti teorici di eBike. Sottoponendo poi i disegni renderizzati a 1.016 persone per scoprire quale fosse il più apprezzato. Chiedendo inoltre cosa cercano i ciclisti di oggi nella perfetta eBike. Ne sono venute fuori bici molto belle che potrebbero in qualche modo influenzare il futuro della mobilità leggera in tutto il mondo.

Come detto, le interviste hanno coinvolto 1016 persone. Di questi intervistati, il 47% erano donne, il 51% uomini e il 2% non binari. Inoltre, l’11% erano baby boomer, il 24% erano Gen X, il 58% erano millennial e il 7% erano Gen Z.

