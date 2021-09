E-bike al posto dell’auto: gli accessori utili

Una e-bike al posto dell’auto di tutti i giorni. Ottima idea. Ecologica, salutare e anche possibile. Vediamo cosa offre il mercato

Non è utopia abbandonare la macchina e inforcare la bici a pedalata assistita per i piccoli spostamenti quotidiani. Ma servono i mezzi giusti e sul mercato ce ne sono di belli e davvero comodi. Scopriamo quali solo i marchi di riferimento.

E-bike al posto dell’auto secondo Tern

Innanzitutto l’azienda multinazionale Tern bicycle, nata nel 2011 e che progetta e produce biciclette portatili per il trasporto urbano e l’uso quotidiano. La filosofia di Tern si basa su sicurezza, comfort, praticità e portabilità. Quindi telai robusti, capaci di trasportare pesi fino a 200 kg e oltre, ruote piccole e look spartano. Uno degli obiettivi dichiarati dell’azienda è incoraggiare un maggiore utilizzo delle biciclette in combinazione con un’infrastruttura di trasporto pubblico esistente in tutto il mondo.

Questo significa che difficilmente chi acquista una e-bike Tern vorrà scorrazzare fuori strada o partecipare a gran fondo. Siamo di fronte a utilitarie della bici a pedalata assistita, un cargo van su due ruote. Tern offre attualmente una gamma di oltre 25 biciclette, all’interno di un’ampia gamma di utilizzo e prezzi, nonché una serie di accessori unici per i suoi vari modelli di biciclette.

Sono tutte consultabili sul sito dell’azienda e acquistabili nei negozi che si trovano in tutte le città più importanti della Penisola. Basta consultare il semplice store locator all’interno dello stesso sito per trovare il rivenditore più vicino a casa. Tern Bicycles ha sede a Taipei, Taiwan, con filiali negli Stati Uniti e in Cina. Tern ha anche membri del team che lavorano negli uffici satellite negli Stati Uniti, in Cina, Finlandia, Regno Unito, Germania e Svizzera. Per questo la capacità di adattarsi alle esigenze dei clienti può contare su un ventaglio di opzioni.

Gli accessori di tutti i giorni

Oggi Tern presenta una linea di accessori modulari per le sue biciclette familiari, da utilizzare con bambini e animali domestici. «Se vogliamo che i viaggi in auto siano sostituiti da viaggi in bicicletta, dobbiamo rendere la bicicletta più comoda, più sicura e più comoda per tutti i passeggeri», afferma Josh Hon, capo del team Tern. «Quindi abbiamo creato una gamma di accessori che rendono molto più facile guidare in compagnia, che si tratti di tuo figlio o del tuo cane».

La linea include il sistema Clubhouse Fort. Una collezione di tre accessori composta da Clubhouse Mini, Storm Box Mini e Storm Shield Mini. Che possono trasportare un bambino in uno scomparto protetto dalle intemperie per una guida confortevole tutto l’anno. I componenti della Clubhouse Fort Mini sono modulari e consentono di combinare e abbinare l’allestimento in base alle proprie esigenze. Ad esempio lo Storm Shield Mini può essere rimosso rapidamente quando non è necessario, lasciando la bici con lo Storm Box Mini. Si tratta in pratica di un grande secchio resistente alle intemperie che trasporta fino a 100 litri di carico.

E-bike al posto dell’auto, trasporto amici a 4 zampe

Invece la Doghouse Mini è composta da tre diversi accessori. Clubhouse Mini, Soft Crate Mini e Dog Roof Mini che creano uno spazio sicuro e protetto per un cane di piccola o media taglia. La Doghouse Mini include ampi pannelli in rete per la ventilazione e un tessuto a strato singolo progettato per una facile pulizia. Per assicurare e proteggere il cane durante la corsa, la base della cuccia include un paio di cinghie di sicurezza che possono essere attaccate all’imbracatura del cane.

Il Dog Roof Mini può essere facilmente rimosso, consentendo di utilizzare Soft Crate Mini come trasportatore di generi alimentari. Quando non è in uso, Soft Crate Mini si piega in piano e può essere rapidamente riposto in una borsa o nelle borse laterali della bici.

A tal proposito Tern lancia anche una borsa impermeabile. Progettata per Transporteur Rack e Hauler Rack, aumentando la capacità anteriore della bici. La borsa può contenere fino a 45 litri e presenta tessuto impermeabile riciclato e cuciture saldate a ultrasuoni.I nuovi accessori inizieranno ad arrivare nei negozi di biciclette nel quarto trimestre del 2021.

Gli accessori in vendita sul web

Ma il trasporto dei bambini su e-bike può essere facile anche possedendo già un mezzo. Sul mercato le scelte sono centinaia, basta fare un giro su Amazon per rendersene conto. Le aziende consigliate sono Polisport, Prophete se avete bisogno di un seggiolino che tenga saldo il bimbo. Mentre per i più grandicelli si possono consultare i seggiolini proposti da Auvstar (belli anche da vedere montati).

Allo stesso modo sono decine le soluzioni per aumentare la portata di carico di una e-bike. ma sempre occhio ai massimi consentiti dal produttore per i propri telai, non tutte le e-bike sono fatte per trasportare carichi. Dalle borse laterali, a quelle da aggiungere dietro alla sella. Oppure portapacchi anteriori e posteriori per la spesa o l’attrezzatura da lavoro.

