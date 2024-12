eBike, 3 nuovi Guinness World Record conquistati a Milano

Valerio Boni ha stabilito tre nuovi record mondiali di distanza percorsa in sella a una eBike.

Valerio Boni, giornalista sessantacinquenne e già detentore di sei Guinness World Records, all’inizio di dicembre ha conquistato tre nuovi primati. Nel weekend del 30 novembre e 1° dicembre 2024, Boni, in sella a una bicicletta a pedalata assistita ha battuto i record di chilometri percorsi in 1 ore, 12 ore e 24 ore.

I record battuti

In un solo evento, Boni ha superato tre primati di distanza, fissando nuovi standard nel mondo delle biciclette elettriche. Il Record dell’ora: 36,360 km, quasi il doppio rispetto al precedente primato di 20 km; il Record delle 12 ore: 323,200 km, superando di oltre 37 km il vecchio record di 286 km e il Record delle 24 ore: 565,600 km, con un miglioramento straordinario di 110 km rispetto al limite precedente di 455 km.

L’impresa si è svolta su un circuito chiuso di 2 km ricavato lungo la Tangenziale Est di Milano, precisamente nel comune di Segrate. Questo tratto, completato ma non ancora aperto al traffico, ha offerto il contesto ideale per una sfida fuori dal comune.

Il simbolismo della data e le sfide del percorso

La scelta della data non è stata casuale: 01-12-24 richiama simbolicamente le tre durate delle sfide affrontate: 1 ora, 12 ore, 24 ore. Questo dettaglio ha aggiunto un significato speciale a un evento già unico.

Le condizioni meteo, però, hanno reso l’impresa più impegnativa del previsto. Boni ha affrontato temperature sotto lo zero, nebbia persistente e persino tratti ghiacciati sul percorso, soprattutto nelle ore notturne.

“Le ore successive al superamento del record delle 12 ore sono state le più dure. Freddo, nebbia e ghiaccio hanno messo alla prova la mia resistenza, ma la determinazione e il supporto del mio team mi hanno permesso di arrivare fino in fondo” ha raccontato Boni.

Perché una “fat bike” da 40 kg?

Per questa impresa, Boni ha deciso di utilizzare una fat bike da oltre 40 kg, un modello meno performante rispetto a una classica ebike stradale. Questa scelta, volutamente più “umana”, ha reso la sfida ancora più autentica.

“Ho scelto una fat bike per dimostrare che anche con mezzi meno sofisticati si possono raggiungere grandi risultati. Non volevo usare un modello troppo tecnico, perché l’obiettivo era ispirare le persone, mostrando che la forza di volontà è più importante della tecnologia.”

Durante il primo segmento dell’impresa, Boni ha indossato il casco di Alvaro Cecotti, un ciclista italiano scomparso nel 2021, che a 81 anni aveva stabilito il record italiano dell’ora. “Indossare il casco di Alvaro è stato un omaggio emozionante a un amico e a una figura che ha ispirato molti, compreso me” ha spiegato Boni.

I record di Valerio Boni

Con questi tre nuovi primati, ora in attesa di omologazione ufficiale, Valerio Boni punta a portare a nove il numero dei Guinness World Records conquistati nella sua carriera. Tra i precedenti ci sono:

•Distanza percorsa in 24 ore su minimoto (2021).

•Velocità sugli sci su asfalto, trainato da un veicolo (2023).

•Distanza in 24 ore su scooter elettrico, sia in solitaria che in team (2022 e 2023).

•Distanza in 24 ore su scooter 50 cc (2024).

A questi si aggiunge un record riconosciuto dall’associazione americana Iron Butt, che certifica viaggi di oltre 2.000 km in 24 ore. Boni ha percorso 2.014 km attraverso 11 Paesi europei, entrando nella “hall of fame” di questo esclusivo gruppo di viaggiatori.

Valerio Boni è un esempio di determinazione. I suoi record infatti molto spesso non richiedono particolari doti fisiche, ma grande grandissimo impegno e forza di volontà. Un esempio che spinge tutti ad affrontare e superare ostacoli andando oltre i propri limiti.

