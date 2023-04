Eb Eins, barca elettrica piuma: solo 89 chili

Con Eb Eins One è facile la vita con la barca elettrica. Un peso piuma di 89 chili su 5 metri che può essere trasportata senza grandi difficoltà sul tetto dell’auto. Questo il progetto di Kaebon che ha attualizzato lo stile anni 20 con la propulsione elettrica di Torqeedo.

Opera di una startup tedesca

Stiamo parlando di un piccolo dayboat consigliato per le acque interne ma vista l’omologazione può navigare anche sotto costa. Eb Eins è il frutto della tecnica e della creatività di Kaebon che possiamo definire una startup: ha iniziato la sua attività nel 2012 in Germania, guidata dal fondatore e amministratore delegato Kai Krause, un appassionato di vela.

Vediamo alcuni dati. A iniziare dal materiale di costruzione ovvero il carbonio che permette una gran leggerezza e ottenere un peso di 89 kg. Un peso piuma che permette sia una gestione ottimale, la possibilità di trasportarla sul tetto dell’auto per cambiare facilmente il luogo di utilizzo, sia un risparmio per le operazioni di ormeggio. Leggera e quindi con maggiori prestazioni e migliore resa in termini di autonomia. Il peso totale finale con motore e batteria è di 250 kg.

La propulsione elettrica è di Torqeedo

Nel sito aziendale vengono offerti due opzioni per il sistema di propulsione, entrambi firmati da Torqeedo, con motori Cruise 6 (da 6 kW equivalente a 9,9 CV) e Cruise 12 (da 12 kW a 25 CV). Anche le batterie sono fornite da Torqeedo, basata sulla tecnologia automobilistica e sui moduli della BMW i3, con capacità di 5 kWh. Nella opzione del Cruise 12 sono due le batterie per una capacità totale di 10 kWh.

La velocità massima annunciata è pari a 15 nodi (30 km/h) per un’autonomia da 45 minuti. Naturalmente poca roba quindi conviene navigare a velocità inferiore per raggiungere, ma mancano i dettagli, un’autonomia da 6/10 ore. Interessante scegliere il caricabatterie più veloce, presentato nel sito aziendale, che permette e garantisce una ricarica completa in meno di due ore. In questo modo è possibile una ricarica durante la pausa pranzo e navigare con tranquillità anche il pomeriggio.

Il prezzo? Da 66 a 75mila euro con Torqeedo 12.0

Quanto costa? Si possono spendere 66mila o 75mila euro se si sceglie il motore elettrico Torqeedo 12.0. Questa la scelta, visto il minore differenziale di prezzo, che sembra più logica per avere una barca che permette un compromesso tra esigenze di velocità e autonomia. Naturalmente la gestione è un po’ più complessa visto anche il peso maggiore di motore e batteria.

Interessante il design, curato dall’agenzia Muniq Design di Monaco di Baviera, ispirato alle barche classiche degli anni ’20, ma con uno stile contemporaneo. L’azienda sottolinea: “Il design è anche il risultato di un lavoro di ottimizzazione aerodinamica e idrodinamica per ridurre la resistenza in aria e in acqua e guadagnare così velocità“. Piccola, leggera e veloce. Ma il cantiere sta puntando anche su Sei, la prossima barca elettrica con dimensioni maggiori.

