Easee Home wall-box: indagine sulla sicurezza

Easee Home: la wall-box prodotta dall’azienda norvegese Easee è al centro di un approfondimento sulla sicurezza, voluto dall’Autorità pubblica svedese.

L’, l’autorità svedese che vigila sulla sicurezza degli impianti elettrici, ha la buona abitudine disui prodotti che vengono messi in commercio. Recentemente ha preso in esamedei veicoli elettrici, trovando alcune carenze nella Easee Home. SecondoElectrive, in particolare, la Easee Home non ha superato une mancherebbe di un interruttore differenziale. Problemi che comporterebbero rischi per la sicurezza, portando l’autorità svedese a prendere in considerazione. Easee ha replicato spiegando di considerare il test di sovratensione fallito con il pin CPnella sua interpretazione dello standard IEC. Aggiungendo che il pin CP è stato installato in modo da non poter essere toccato. E, con l’RCD, Easee non si affida a un dispositivo separato montato su una guida DIN, ma a un sistema “del caricabatterie“.