Earth Overshoot Day, da oggi l’Italia è in debito con il Pianeta

Ieri l’Italia, oggi la Spagna: sono le date dell’ Earth Overshoot Day, un parametro convenzionale adottato globalmente per valutare la sostenibilità di ogni singolo Paese del mondo. E’ la data in cui finirebbero ogni anno le risorse rinnovabili dell’intero Pianeta se tutta l’umanità avesse un identico consumo pro capite.

In altre parole è una misura dell’impronta ambientale nazionale rapportata alla biocapacità complessiva. La data per l’Italia è cadura il 19 maggio, per la Spagna il 20. Entrambi i Paesi si collocano tra i più virtuosi del mondo sviluppato, ma a circa metà classifica a livello globale.

La classifica si basa sulle note di rilascio dell’Ecological Footprint Initiative dell’Università di York , che produce i conti per FoDaFo.

La serie storica dell’Earth Overshoot Day evidenzia che ogni anno la data globale anticipa di qualche giorno a dispetto degli accordi internazionali finalizzati a tutelare l’ambiente. In testa alla classifica sono Qatar e Lussemburgo, che già a febbraio esauriscono potenzialmente il proprio budget ambientale mondale. Emirati Arabi, Stati Uniti e Canada (seguiti anche da paesi europei come Danimarca e Belgio) le esauriscono a marzo.

Quanto all’Italia per soddisfare i nostri consumi annui servirebbero quattro volte le nostre risorse. e se tutti gli abitanti del Pianeta consumassero come noi italiani, servirebbero quasi tre Pianeti (2,6 per l’esattezza). Abbiamo infatti un’impronta ecologica più bassa della media europea (4,5 gha pro capite) ma largamente superiore alla media mondiale.

Pesano soprattutto i trasporti e il consumo alimentare. «Investire in energie rinnovabili, adottare pratiche di produzione e consumo responsabili e promuovere la conservazione ambientale, sono alcune delle vie che possiamo intraprendere» ha commentato Eva Alessi, Responsabile Sostenibilità del WWF Italia.

Qui è inoltre possibile scaricare il set di dati pubblici con tutti i risultati nazionali, comprese le date dei giorni di superamento dei limiti nazionali e dei giorni di deficit ecologico nazionale.

