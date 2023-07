e_mob 2023. La mobilità elettrica invade Milano dal 7 al 10 ottobre

Quella del 2023 è ormai la settima edizione di e_mob. Dal 7 al 10 ottobre 2023 tra Palazzo Giureconsulti e Piazza Duomo un calendario ricco di appuntamenti per gli addetti ai lavori, ma anche tanti test per appassionati e semplici curiosi.

La prima edizione di e_mob è stata nel 2017 e a distanza di sei anni l’evento mantiene gli stessi obiettivi: generare dibattito, fare cultura e sensibilizzare. e_mob riesce infatti a portare nel centro di Milano la mobilità elettrica. Non solo come argomento di discussione e dibattito, ma permette a tutti di toccare con mano veicoli a zero emissione di ogni tipo. L’appuntamento quest’anno è dal 7 al 10 ottobre tra Palazzo Giureconsulti e Piazza Duomo.

e_mob, l’occasione per imparare e provare

Alla manifestazione parteciperanno i vertici del mondo della politica, delle istituzioni e delle aziende. Saranno presenti il Ministero delle Infrastrutture, quello dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e parlamentari di tutte le forze politiche impegnati sui temi oggetto della Conferenza. Il mondo delle aziende, pubbliche e private, porterà le novità di prodotto e servizi per quanto riguarda il mondo della mobilità dolce e a zero emissioni. In piazza Duomo e Via dei Mercanti saranno esposti auto, moto, scooter ed eBike ma anche veicoli di pubblica utilità, mezzi destinati al trasporto pubblico e infrastrutture di ricarica. Sarà allestita anche un’area laboratori, una pista Pump Truck e ovviamente una zona test drive dove provare i mezzi a disposizione.

Incontri e tavole rotonde

Palazzo Giureconsulti ospiterà nelle giornate del 9 e 10 ottobre la Conferenza nazionale sulla mobilità elettrica. Il 9 il comitato scientifico e_mob dialogherà con aziende e i rappresentanti delle istituzioni. Sarà organizzata la tavola rotonda: “PNRR e Legge di Bilancio. Stato dell’arte dei progetti in corso e indicazioni sulle attività da programmare”. Nel pomeriggio si discuterà di: “Prospettive e strumenti verso l’elettrificazione massiva della mobilità” e “La politica che dice? Priorità e soluzioni possibili nelle mani dei decisori politici”. Al termine della giornata uno sguardo ai dati dell’Osservatorio Tea in collaborazione con Motus_E.

Il 10 ottobre gli incontri si concentreranno sulle nuove professioni nella mobilità sostenibile, sulla modifica del decreto DAFI e sui nuovi sistemi di ricarica. Di particolare interesse sarò l’intervento della Svezia, prima nazione fossil-free al mondo, che illustrerà azioni e politiche attuate per la realizzazione di una mobilità urbana sostenibile.

“E_mob si è affermato negli anni come un appuntamento di riferimento per il settore della mobilità elettrica in grado di coinvolgere istituzioni, politici, operatori del settore, aziende ma anche il pubblico finale, a cui saranno dedicati momenti di experience, test e interazione con i partner coinvolti” – dichiara Camillo Piazza, Presidente di CLASS Onlus – “Quest’anno affronteremo le novità previste dal PNRR per l’infrastrutturazione elettrica del Paese, la fondamentale mobilità di prossimità e la sinergia con il trasporto urbano, con interessanti esperienze circa l’obbligo dei Comuni e delle partecipate di acquistare il 25 per cento dei mezzi elettrici come prevede la normativa vigente. Il futuro è qui e il sistema delle imprese è pronto. Lo è altrettanto la pubblica amministrazione?”.

e_mob è promosso da Class Onlus con Regione Lombardia, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi, A2A, ATM, Enel X Way e Innovatec, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di ANCI e di Fondazione Cariplo.

