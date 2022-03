E-Vai cresce: è il primo car sharing elettrico alla milanese

Con una rete di 112 punti di prelievo e deposito debutta a Milano il nuovo servizio di car sharing elettrico E-Vai. Fa capo al Gruppo FNM ed è collegato con i più importanti centri della Lombardia.

L’hanno presentato l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Claudia Maria Terzi, l’assessore alla mobilità del Comune di Milano Arianna Censi, il

presidente di FNM Andrea Gibelli e l’amministratore delegato di E-Vai Giovanni Martino.

“Il car sharing fuori dal Comune”. Questo lo slogan coniato per E-Vai. Adotta la formula station based che si differenzia da quella free floating perchè i mezzi devono essere prelevati e rilasciati in alcuni stalli predisposti, situati in punti strategici della città (stazioni ferroviarie, università, ospedali, metropolitane, etc). Qui sotto la mappa completa (navigabile nel sito).

È possibile riconsegnare l’auto presso lo stallo dove è iniziato il noleggio o

raggiungere gli E-Vai point collocati presso le stazioni ferroviarie di Milano Cadorna, Milano Centrale, Milano Garibaldi e Milano Rogoredo e gli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Orio al Serio. I cittadini, dopo essersi registrati attraverso il sito o l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app, il sito web o il numero verde 800.77.44.55.

Il costo del servizio parte da una tariffa di 0,12 € al minuto con un noleggio minimo di due ore. La tariffa giornaliera è di 29,00 € + 0,19 € al chilometro (i primi 30 chilometri sono inclusi). Le tariffe sono inclusive dei costi dell’energia elettrica. Fino al 31 maggio è valida la promozione che elimina il costo di iscrizione di 19,90 € e include 3 ore di noleggio gratuito. Le auto di E-VAI hanno un’autonomia media che raggiunge i 300 chilometri e possono viaggiare in tutti i paesi dell’Unione europea e in Svizzera.

Il car sharing di E-Vai è un servizio a basso impatto ambientale grazie alla sua flotta di automobili completamente elettriche, senza emissione di CO2. Le vetture possono circolare liberamente all’interno dell’area C e possono essere parcheggiate gratuitamente sia sulle strisce blu sia sulle strisce gialle grazie a un accordo con il Comune di Milano.

E’ possibile anche prenotare il servizio con anticipo di giorni chiamado il call center. Oppure prelevare direttamente un’auto parcheggiata in uno stallo senza averla prenotata, verificandone la disponibilità con gli operatori E-Vai del numero verde, attivo 24h/24h.

Durante la conferenza stampa di presentazione hanno dato il loro benvenuto a E-Vai gli Assessori Claudia Maria Terzi e Arianna Censi. Per il presidente del Gruppo FNM Andrea Gibelli il servizio «dà al cittadino la possibilità di costruire in anticipo un viaggio personalizzato» per spostarsi liberamente «su tutto il territorio urbano ma anche al di fuori, nel modo più sostenibile possibile».

E-VAI è controllata al 100% da FNM. Già dal 2011 gestisce un servizio di car sharing elettrico con diffusione a livello regionale e integrato con il trasporto ferroviario. In dieci anni ciò ha permesso di risparmiare 900 tonnellate di emissioni di CO2. E’ già presente in 3 aeroporti, 45 stazioni e in 100 località lombarde.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—