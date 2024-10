È una Tesla l’auto più venduta in Europa

È una Tesla (la Y) l’ auto più venduta in Europa, non solo tra le elettriche, ma tra i modelli di tutte le motorizzazioni. La conferma dai dati ufficiali di settembre.

Tesla Y davanti a Tesla 3 e Skoda Enyaq, poi le Volkswagen

Settembre è stato un mese d’oro per la marca di Elon Musk nel vecchio continente. Tesla ha piazzato la Model Y in testa alla classifica assoluta, con 28.876 immatricolazioni con la Model 3 risalita all’11° posto con 14.965. È il frutto di una politica commerciale aggressiva, che fino a tutto settembre prevedeva in Italia uno sconto di 3.000 euro sulle varianti a trazione posteriore dei due modelli. Portando i prezzi di entrambi al di sotto dei 40 mila euro. E così Tesla a livello europeo ha riguadagnato il primo posto assoluto. Conservando saldamente anche il comando continentale nell’elettrico. Complessivamente Model 3 e Model Y hanno registrato un aumento del 31% nelle consegne rispetto a settembre 2023. Un incremento dovuto al balzo della prima (+314%), grazie anche a un restyling decisamente ben riuscito. — Qui a fianco la classifica assoluta dei 25 modelli più venduti in Europa in settembre. In alto la top ten dell’elettrico. Fonte: Jato Dynamics.

Prime consegne dell’attesa Citroen e-C3, con 3.600 pezzi

Per le auto a batterie settembre è stato comunque un ottimo mese in generale, con le vendite aumentate del 9,8% a quota 139.702. E così anche il gruppo Volkswagen ha ripreso quota, piazzando 5 modelli tra i primi dieci. Con la Skoda Enyaq sul podio con 9.503 auto vendute, davanti a VW ID.4 (quinta con 7.016), a VW ID.4 (7.016) e a VW ID.7 (5.473). In quarta piazza resta la Volvo EX30 (7.266). Da segnalare le prime consegne della Citroen e-C3, dopo i forti ritardi nell’inizio produzione legati a problemi nella messa a punto del software. Le e-C3 immatricolate sono state oltre 3.600: in questa prima fase Stellantis si è concentrata soprattutto sui clienti francesi (in Italia ancora non si sono registrate consegne). Complessivamente le vendite di auto elettriche nei primi 9 mesi dell’anno hanno superato quota 1,43 milioni: non proprio una nicchia…

