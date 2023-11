È un vizietto europeo parcheggiare nelle ricariche: Giovanni documenta quel che ha visto in un parcheggio olandese, a un passo dalla Germania. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

È un vizietto europeo… / Qui siamo in Olanda, confine con la Germania

“Q uello che pensavo essere un tipico malcostume italiano (così ci dipingono spesso) con quello che ho potuto vedere mi ha fatto ricredere. Le foto che vi allego sono state scattate a Roermond (Paesi Bassi), nel parcheggio di un grande outlet vicinissimo al confine con la Germania. In una zona del parcheggio vi erano molte colonnine di ricarica, naturalmente ben segnalate, ed i cui stalli erano occupati da vetture in ricarica come si può vedere dalla foto in alto. La mia più grande sorpresa é stata di trovare poco più avanti le due autovetture che vedete nell’altra foto. Entrambe con targa tedesca, tranquillamente parcheggiate anche queste negli stalli riservati alla ricarica di vetture elettriche. E dire che il parcheggio ha migliaia di posti disponibili per le vetture a motore endotermico. Ogni commento è inutile. Le foto sono state scattate nel pomeriggio del 27.11.2023. Cordiali saluti “. G iovanni Pietrolonardo

Invece di diventare noi un po’ più tedeschi…

Risposta. Abbiamo detto spesso che, grazie alle segnalazioni dei nostri lettori, in Italia abbiamo occhi dappertutto. In realtà dovremmo dire in Europa, dato che sempre più spesso ci arrivano racconti e immagini anche da altri Paesi. Questa foto ci fa venire in mente quanto diceva un grande statista tedesco agli albori della UE: “Spero che con l’Unione i tedeschi diventino un po’ più italiani e gli italiani un po’ più tedeschi“. Si riferiva all’auspicio che i suoi connazionali imparassero a godersi la vita come sappiamo fare noi. E che che noi diventassimo un po’ più seri e affidabili. E invece a volte capita di vedere che chi vive più al Nord sta prendendo il peggio di noi italiani, in questo caso trasformandosi in furbetto della ricarica. Mal comune mezzo gaudio? Non ci è mai piaciuto questo detto…

