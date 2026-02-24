Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il24 Febbraio 2026
0

È un hobby costoso fare auto elettriche, Lamborghini rinuncia

2 min



È un hobby costoso fare auto elettriche, dice il n.1 di Lamborghini, Stephan Winkelmann. Che cancella il modello a batterie previsto per il 2028, il Lanzador. 

È un hobby costoso
Stephan Winkelmann, presidente della Lamborghini.

È un hobby costoso, il Toro punta sulle ibride plug-in

La Ferrari ha deciso di accettare la sfida e il 25 maggio a Roma presenterà il suo primo modello elettrico, la Luce. Lamborghini no. Forse convinta dalle perplessità sorte all’interno della capogruppo Audi e soprattutto di Porsche, l’azienda di Sant’Agata Bolognese ha deciso che il gioco non vale la candela. Progetti ne sono stati fatti tanti e a un certo pareva proprio che la prima EV del Toro fosse in dirittura d’arrivo. Winkelmann stesso aveva promesso che la prima elettrica del Toro avrebbe offerto “un’esperienza di guida senza precedenti”. Ma ora, in un’intervista al Sunday Times, il presidente ha confermato che che il Lanzador EV è stato ufficialmente cancellato. Lo sviluppo di veicoli elettrici è “un hobby costoso” e il Lanzador EV sarà sostituito da un’ibrida plug-in.

È un hobby costoso
Qui e sopra due foto della Lanzador, modello cancellato.

“Faremo motori termici il più a lungo possibile”

Si tratterà di capire chi tra Ferrari e Lamborghini, tra i produttori di super-sportive, avrà visto giusto. La strada imboccata da Maranello, in un mondo in cui l’elettrico conquista sempre più spazio, appare la più sensata. Ma Winkelmann sembra non avere dubbi e nell’intervista dice che la sua azienda continuerà a fare motori termici “il più a lungo possibile”. Spiegando che i clienti ne apprezzano “l’esperienza emotiva”. Mentre le elettriche, nella forma attuale, faticano a fornire questo feeling. Cosa dovuta anche alla mancanza di rumore del motore, uno dei punti di forza di Lamborghini nelle motivazioni d’acquisto.  Si sa però che in Ferrari su questo tema per la Luce è stato fatto un lavoro specifico.  “Investire pesantemente nello sviluppo di veicoli elettrici quando il mercato e la base clienti non sono pronti sarebbe un hobby costoso”, ha concluso Winkelmann. “Finanziariamente irresponsabile nei confronti degli azionisti, dei clienti, dei nostri dipendenti e delle loro famiglie“.

Questo eolico s’ha o non s’ha da fare? Sentiamo European Energy: VIDEO-INTERVISTA

 

Redazione
il24 Febbraio 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Cina, nei grandi parcheggi la ricarica robotizzata arriva dal soffitto

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!