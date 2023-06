E un clacson di cortesia per avvertire i pedoni no?

Un clacson di cortesia per le auto elettriche. Lo propone Fabio, ritenendo che il clacson di serie sia troppo sguaiato e che in città ne servirebbe uno più soft. E coglie nel segno. Inviate i vostri questiti a info@vaielettrico.it.

Mi chiedo come mai nessuno ci abbia pensato

“Non posso certo dire di essere stato un precursore però dopo la prima Citroen eC4 acquistata 18 mesi fa il mese scorso, con un’altra auto da rottamare , ho preso anche una MiniE .

Dopo 50.000 km totali effettuati con entrambe credo di poter dire con cognizione di causa che siano stati due tra i miei migliori acquisti mai fatti. Veniamo all’oggetto di questa mia .

Possibile che nessuno abbia mai pensato di dotare le silenziosissime auto elettriche di due clacson, uno normale come tutte le auto e uno diciamo più soft di cortesia per avvertire all’occorrenza ciclisti e pedoni ?

Anticipatamente grazie ….„ Fabio Barbi

Complimenti Fabio, ottima idea

Risposta- Grazie lo diciamo a lei. La sua è un’ idea interessantissima, che risolverebbe un problema avvertito da tutti gli automobilisti elettrici quando circolano nelle città. Soprattutto nelle città italiane, con centri storici affollati e strade strette dove i suoni rimbombano. Io abito a Bologna, dove abbiamo anche i portici a far cassa di risonanza. Tante volte vorrei dare un colpetto di clacson per allertare il pedone che passeggia nelle viuzze del centro senza accorgersi del mio arrivo, o che si appresta a tagliarmi la strada con lo sguardo rapito sul proprio cellulare. Ma mi trattengo per non far la figura del cafone disturbando altri cento cittadini che passeggiano nei dintorni o che abitano nelle vicinanze.

Gli AVAS non sempre bastano in città

In Europa, è in vigore dal 2019 una legge che impone a tutti i nuovi modelli di auto elettrica l’installazione di serie dell’AVAS, acronimo di Audible Vehicle Alert System. Fiat 500 elettrica, per esempio, “canta” la colonna sonora di Amarcord.

E’ un suono artificiale continuo che ogni auto elettrica deve emettere in retromarcia e in marcia fino a 20 km/h. Deve avere un volume che va da un minimo di 56 decibel a un massimo di 75 decibel. E’ perfettamente avvertibile in ambienti chiusi, tipo autorimesse, ma non sempre nelle nostre rumorose città.

Un clacson di cortesia più discreto sarebbe la soluzione. Complimenti Fabio, per averci pensato.

