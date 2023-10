È un buon prezzo ricaricare a casa a 0,38 al kWh? Un lettore ci scrive facendo presente che, a questi prezzi, gli conviene farlo alla colonnina con abbonamento. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

È un buon prezzo…? Ricaricavo a casa a 0,24, poi ho voluto cambiare

“S ono un vostro affezionato lettore ed ho anche condiviso con voi alcune esperienze avute con la mia auto elettrica Ioniq 5, acquistata ad ottobre 2021. Oggi vi scrivo per chiedere un vostro parere su un tema sempre attuale, la convenienza di ricaricare l’auto a casa visto le attuali tariffe luce. E quali sono, o almeno che vi risultano essere, le offerte più adatte a chi ricarica anche in casa. Premetto che non ho il fotovoltaico e la mia fornitura elettrica è una comune 3 KWh con contratto residenziale. Le mie ricariche domestiche le faccio con il carichino in dotazione ad una potenza di 2,4 KWh. A settembre mi è scaduta l’offerta che avevo con Enel Energia. Prevedeva due anni con il kWh ad un prezzo bloccato, che mi ha permesso di non subire le ripercussioni dell’aumento dell’energia avuto negli ultimi periodi. Ma non ho voluto rinnovare con lo stesso gestore, che mi proponeva una tariffa con il costo del kWh a € 0.24 “ .

Nuovo gestore con un costo teorico di 0,14, poi nella bolletta…

“ Mi sono informato sulle offerte luce tramite il sito ‘istituzionale’ Il portale delle offerte. Alla fine ho deciso di affidarmi a Italia Gas e Luce (IGL), che mi garantiva la spesa al KWh di € 0.14, una delle migliori proposte sul panorama delle forniture di energia. Ad inizio ottobre mi è arrivata la prima fattura che, tutto sommato, trovo sufficientemente chiara. Ma, conti alla mano, per un consumo rilevato mensile di kWh 218 escludendo le spese di IVA e di canone RAI, mi ritrovo a pagare un KWh al costo finito di € 0,385!! A ben leggere la fattura, si nota che sì il kWh è al costo di € 0.14 e che trasporto ed oneri di sistema anche sono in linea con le previsioni. Ma nella voce ‘altri costi e sconti materia energia’ ci mettono un pò quello che vogliono e quindi il calcolo preventivato dal consumatore non ha più alcun senso “ .

È un buon prezzo…? Con la flat di A2A nelle colonnine spendo 0,33

“ Considerate che per caricare alle colonnine utilizzo un contratto con A2A con la flat che prevede l’acquisto di 180 KWh ad € 60,00, quindi € 0.33 al KWh. Devo dedurre che ad un prezzo di € 0,385 non vi è alcuna convenienza a ricaricare a casa, se non fosse per la comodità di trovare l’auto al mattino con le batterie cariche. Quindi vi chiedo se il costo di € 0,385 al KWh che pago per la mia fornitura è in linea con quanto risulta dal vostro osservatorio. O se vi sono altri fornitori che applicano un prezzo al kWh finito più conveniente di quello applicato dal mio fornitore. Chiudo ringraziandoVi per l’attenzione e per il prezioso servizio di informazione che offrite a tutti coloro che intendono approfondire le tematiche legate alla mobilità elettrica “. I.F.

Risposta. Non c’è dubbio che in questo momento, visti i sostanziali rincari di Enel X Way e, da novembre , di Be Charge, gli abbonamenti di A2A siano molto competitivi. Spesso più convenienti delle stesse ricariche a casa, come fa notare il lettore, nel suo caso di 5 centesimi al kWh. Sulle tariffe domestiche al momento siamo in grado solo di fornire una risposta interlocutoria. Anche in vista della fine del mercato a maggior tutela, annunciato dal governo, stiamo lavorando a un’indagine comparativa sulle offerte più convenienti. Legate ai prezzi effettivi e non a quelli annunciati in pubblicità.