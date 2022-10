E’ tutta rinnovabile la nuova energia del mondo

Non è tutta rinnovabile l’energia del mondo, ma tutta l’energia consumata in più nel mondo nei primi sei mesi di quest’anno è stata coperta dall’incremento delle fonto rinnovabili. E’ questo il risultato sorprendente di un nuovo rapporto pubblicato dal think tank londinese Ember .

L’ energia rinnovabile, dice, ha soddisfatto nel mondo tutto l’aumento della domanda di elettricità nella prima metà del 2022, impedendo qualsiasi crescita nella generazione di carbone e gas. In barba a quanto si legge in giro sulla riaccensione delle centrali a carbone. Sulla insaziabile fame di energia di Paesi come Cina e India. E delle elucubrazioni di pensatori nostrani secondo cui i consumi aggiuntivi dovuti alla mobilità elettrica dovrebbero essere soddisfatti da nuove centrali a idrocarburi o nucleari. Risparmiati 40 miliardi di dollari di carburanti