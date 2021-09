E-Trophy ECOdolomites, a Ortisei (10/11 settembre)

E-Trophy ECOdolomites, immancabile a settembre. Siamo a Ortisei, in Val Gardena, dove il 10 e 11 settembre partirà l’edizione numero 12 di quello che l’organizzazione definisce il “rally eco-consapevole per auto (ma non solo) non inquinanti”.

Una gara a emissioni zero tra le vette Unesco. Oltre 50 le auto già iscritte, tra cui anche la nuovissima Tesla Model Y. Tra le iniziative collaterali, la hike & bite della vigilia: una passeggiata enogastronomica tra i boschi.

Già 50 auto iscritte, anche dall’estero

I motori si stanno scaldando, anche se non rombano dicono dall’organizzazione: “C’è infatti anche il silenzio nel decalogo green di ECOdolomites“. Ricordano nella presentazione della dodicesima edizione dell’E-trophy tra le vette dolomitiche, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Si tratta di una sfida per possessori di veicoli elettrici, ma vuole essere soprattutto. “Un invito a non inquinare paesaggi unici e a rischio con gli scarichi e i rumori dei motori a scoppio“.

Il programma si articola tra venerdì 10 e sabato 11 settembre e sono iscritti concorrenti da Italia, Austria, Germania, Svizzera e Slovenia. E’ aumentata la partecipazione degli italiani.

L’E-rally ECOdolomites 2021 è aperto a tutti, fino a un massimo di 80 veicoli partecipanti. Le iscrizioni sono ancora possibili sul sito dove è sufficiente compilare online il modulo e, se non si è già soci, associarsi con un contributo annuale di 25 euro. Qui si trovano anche tutte le informazioni utili: programma, modalità di accredito, VIP-pass e Road Map con i POI (point of interest) da raggiungere per la classificazione.

Ecomove, in elettrico ma pure a piedi

Daniel Campisi, presidente di ECOmove e responsabile dell’E-trophy continua la sua battaglia per l’elettrico: “La dove serve una mobilità motorizzata l’alternativa elettrica è una grande chance perché utilizza energia verde, rinnovabile, non inquina l’aria né impatta acusticamente. Questo straordinario territorio, ma non solo, è di tutti e tutti dobbiamo contribuire a tutelarlo“.

Bene ma c’è tanto da fare: “Certo, le sfide sono ancora tante: la rete di ricarica, i charge-park, le infrastrutture… ECOdolomites non si limita a predicare il potenziale di una scelta di mobilità green, che ormai non è più fantascienza, ma vuole definirne anche le criticità, per spingere a superarle. In particolare, puntiamo sull’integrazione di punti di ricarica e sulla combinazione di tutte le ulteriori forme di mobilità sostenibile: impianti, trasporto pubblico locale, bici e last but not least andare a piedi. Da qui l’idea di inserire in programma una passeggiata gastronomica”.

ECOdolomites 2021 è organizzato con la collaborazione di Valgardena Marketing, patrocinata da Provincia Autonoma di Bolzano e conta sul supporto di un nutrito gruppo di aziende ed enti che sostengono la mobilità green, le energie rinnovabili e il patrimonio paesaggistico altoatesino.

IL PROGRAMMA

Venerdì 10 settembre

Ore 14.30-17.30 accredito presso Touris Info Val Gardena

Ore 17-18 Neogy Charge Park Planing presso Stazione a Valle Alpe di Siusi di Ortisei

Ore 18-21 HIKE & BITE passeggiata enogastronomica alla baita Pauli

Sabato 11 settembre

Ore 8-9 accredito presso Charge Park presso Stazione a Valle Alpe di Siusi di Ortisei

Ore 9-10 Ready, steady, Green!

Ore 12-14 pranzo presso Ristorante Pian Schiavaneis

Ore 14.30 R-E-START

Ore 16-19 E-Mobility Show, in piazza Sant’Antonio

Ore 18 premiazione e conclusione, in piazza Sant’Antonio ad Ortisei

Il Charge Park rimane a disposizione fino a domenica 12 settembre, alle ore 12.

