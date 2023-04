E-TECH Europe: la Motor Valley prende le misure al 2035

Mancano pochi giorni all’apertura di E–TECH EUROPE 2023, la fiera internazionale dedicata all’industria delle batterie e delle tecnologie per i veicoli elettrici e l’e-mobility. Si terrà a BolognaFiere dal 19 al 20 Aprile. Vaielettrico sarà presente con uno stand e con una tavola rotonda dedicata alla transizione della Motor Valley: appuntamento il 19 dalle 16.00 alle 17.30, Room Battery Sala Conferenze B.

E’ una sfida impossibile? Vaielettrico prova a rispondere

La discussione prenderà le mosse dall’attualità. Nonostante il fallimento del grande progetto sino-americano Silk-Faw, infatti, il 2023 si annuncia come un anno chiave per la conversione elettrica della Motor Valley. Maserati, con il lancio della Gran Turismo Folgore motorizzata Marelli sarà la prima storica griffe emiliana a debuttare con una grande supersportiva elettrica. E a giorni Ducati scenderà il pista con la sua V21L, sostituendo la modenese Energica Motor come fornitore unico del campionato mondiale MotoE.

Alle spalle dei grandi nomi della Motor Valley decine di aziende si preparano alla transizione, diventata ormai una certezza dopo la decisione Ue di mettere al bando i motori endotermici a carburante fossile dal 2035. Di qui l’incipit del dibattito, promosso da Vaielettrico con il contributo di Marposs e Clust.ER MECH e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e di Motus-E, dal titolo “ Emissioni zero dal 2035: la Motor Valley è pronta alla sfida ?”. Di seguito il programma:

-Introduce: Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E

-Partecipano:

-Luca Di Silvio-Manz Italia, coordinatore Clust-ER Mech Emilia-Romagna

-Michele Pennese-Direttore e-Mobility Bonfiglioli Group

-Marco Stella – Vicepresidente Anfia con responsabilità sulla filiera della componentistica automotive

Franco Stanghellini- EV Industry Manager Marposs

-Simone Monaco – Ingegnere R&D per la mobilità elettrica Ducati Motor

-Francesco Leali– Coordinatore Advanced Automotive Engineering MUNER

Conclusioni: -Vincenzo Colla-Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Regione Emilia-Romagna

-Modera: Massimo Degli Esposti, co fondatore e direttore di Vaielettrico.it Focus sulle batterie: dalla produzione al riciclo Oltre ai tradizionali saloni tematici dedicati a Batterie, Supercondensatori, Tecnologie per i veicoli elettrici, Motori elettrici, Metalli e materiali, l’evento ospiterà per la prima volta RE-BATTERY, evento dedicato specificatamente a raccolta, smistamento, trattamento delle batterie dei veicoli elettrici.

Solo in Europa nel 2030 si stima un volume complessivo di batterie al litio da riciclare di circa 200 mila tonnellate, volumi che saliranno a 3,4 milioni di tonnellate nel 2050 per un mercato potenziale da sei miliardi di euro. Riutilizzo, smaltimento e riciclo delle batterie potrebbero trasformarsi da uno dei problemi della transizione all’elettrico in un’opportunità di business. A E.TECH Europe 2023 si parlerà di come l’Europa può giocare un suo ruolo, con una maggiore indipendenza di approvvigionamento delle materie prime e la creazione di una filiera europea sostenibile delle batterie al litio.

Con oltre 260 espositori E-Tech Europe 2023 sarà occasione per business, scambio di know how e aggiornamento sulle tecnologie d’avanguardia per tutto l’ecosistema della mobilità sostenibile. Permetterà di esplorare il mondo dei veicoli elettrici tra moto, scooter, minicar, mezzi industriali, un’auto a propulsione solare fotovoltaica e addirittura un rover spaziale, tutto 100% elettrico.

Un Paddock per i test, uno spazio al lavoro

Un “Electric Paddock” esterno darà l’opportunità di provare su strada gli ultimi modelli di moto e veicoli elettrici, richiedendo un test drive personalizzato.

Uno spazio dedicato, JOB OFFER, favorirà il contatto diretto ed informale tra figure professionali del settore e referenti aziendali.

Come, dove e quando: istruzioni per l’uso

L’ingresso a E–TECH EUROPE 2023 è gratuito previa registrazione e permette l’accesso sia alla sezione espositiva che alle conferenze. Questi gli orari: Mercoledì, 19 Aprile 2022 9:00 / 18:00. Giovedì, 20 Aprile 2022 9:00 / 18:00. Padiglioni 21 e 22 – Bologna Fiere, Ingresso Ovest Costituzione, Piazza Costituzione, 40128 Bologna-Italy

Qui il programma completo degli eventi; Qui il link per la registrazione

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-