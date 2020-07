E’ svizzera la prima flotta di camion a idrogeno. Sono 10 Hyundai XCIENT

Hyundai Motor Company ha spedito ieri in Svizzera le prime 10 unità di Hyundai XCIENT fuel cell, il primo camion pesante a idrogeno prodotto in serie nel mondo. Ne seguiranno altri 40 entro quest’anno.

Mentre Tesla e Nikola si contendolo gli investitori di Wall Street sulla promessa di un futuro primato nei grandi camion a batterie (senza averne ancora venduto uno, però) e la seconda promette anche un camion a celle a combustibile per il 2023 (leggi), la casa coreana ha già in commercio il suo Tir ad idrogeno, l’Hyundai XCIENT, e conta di farne uscire dalle linee di montaggio 1.600 entro il 2025. I primo esemplari partiti ieri per la Svizzera hanno un’autonomia di 400 km, sono quindi a medio raggio. Ma Hyundai comnica di aver già in avanzato sviluppo un modello con 1.000 km di autonomia.

«XCIENT Fuel Cell è una realtà attuale, non un semplice progetto sul tavolo da disegno. Mettendolo ora in strada Hyundai segna una pietra miliare nella storia dei veicoli commerciali», ha dichiarato In Cheol Lee, Vice Presidente esecutivo e Capo della divisione Veicoli commerciali di Hyundai Motor. Il costruttore coreano ha sfruttato decenni di esperienza maturata con il SUV ix 35, il primo veicolo di serie a celle a combustibile e con il NEXO, evoluzione di seconda generazione. E’ dunque «leader a livello mondiale» in questa tecnologia.

Le celle a combustibile di Hyundai XCIENT

Hyunday XCIENT è alimentato da un sistema a celle a combustibile a idrogeno da 190 kW con due pile a celle a combustibile da 95 kW. Sette grandi serbatoi di idrogeno offrono una capacità di stoccaggio combinata di circa 32,09 kg di idrogeno. Il raggio d’azione è di circa 400 km, ed è stato sviluppato secondo i requisiti specifici richiesti dai potenziali clienti della flotta commerciale e sulla base dell’infrastruttura di ricarica in Svizzera. Il tempo di rifornimento oscilla fra gli 8 e i 20 minuti.

Per i mercati globali americani ed europei, come detto, Hyundai sta sviluppando una versione potenziata con un migliaio di chilometri di autonomia.

In Svizzera anche l’idrogeno è più verde

Nel 2019 Hyundai ha creato con la svizzera H2 Energy la joint venture Hyundai Hydrogen Mobility (HHM) che noleggerà i camion sul modello del “pay-per-use”. Hyundai ha scelto la Svizzera come punto di partenza perchè nella Confederazione i veicoli commerciali a zero emissioni sono detassati. Inoltre la Svizzera può vantare una delle quote più alte al mondo di energia idroelettrica e quindi fornire energia green per la produzione di idrogeno.

Hyundai, una leadership all’idrogeno

Entro il 2025, la società coreana punta a vendere 670.000 veicoli elettrici ogni anno, 110.000 dei quali a idrogeno FCEV. Oltre ai veicoli, sta sviluppando altri mezzi di trasporto a idrogeno: treni, droni, navi e generatori di corrente. L’obiettivo è arrivare a una capacità produttiva di sispositivi a celle combustibili di 700 mila unità all’anno.

Le specifiche tecniche del camion Hyundai XCIENT

Modello Cella a combustibile XCIENT tipo di veicolo Cargo (cabina del telaio) Tipo di cabina Day Cab Sistema di guida LHD / 4X2 Wheel Base 5,130 Complessivo (cabina e telaio) Lunghezza 9,745 Larghezza 2,515 (2.550 con protezione laterale), larghezza massima consentita 2.600 Altezza 3,730 Peso (kg] Max. Peso lordo di combinazione 36.000 come pull-cargo Max. Peso lordo del veicolo 19.000 Anteriore posteriore 8,000 / 11,500 Peso del veicolo vuoto (cabina e telaio) 9,795 Prestazioni Max. Velocità 85 chilometri all’ora Powertrain Stack di celle a combustibile 190 kW (95 kW x 2 EA) Batteria 661 V / 73,2 kWh – di Akasol Motor / Inverter 350 kW / 3.400 Nm – di Siemens Trasmissione ATM S4500 – da Allison / 6 velocità di avanzamento e 1 velocità di retromarcia Rapporto dell’asse posteriore 4.875 Serbatoio dell’idrogeno Pressione di riempimento 350 bar Capacità 32,09 kg H2 (quantità di idrogeno disponibile al SOF 100%) Freno Freno di servizio Disco Freno ausiliario Retarder (4 velocità)

