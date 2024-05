E-sup: quasi un monopattino elettrico (con pagaia) per mare e lago

Vivere il mare, ma pure il fiume e il lago, staccandosi dalla spiaggia e allontanandosi dalla riva. Questo il programma offerto dall’ E-sup di Progetto 44. Una tavola con pagaia e manubrio alimentata da un motore elettrico. In due parole: Un monopattino marino.

Esplorare la costa senza fumi e in silenzio con E-sup

Sono infiniti gli usi di E-sup: spostarsi da una spiaggia all’altra via mare, esplorare un fiume o un lago. In modo semplice. Questo paddleboard elettrico è, infatti, facilmente smontabile e soprattutto trasportabile. Sta dentro una sacca e una valigia (incluse nel kit) che pesano solo 16 chili e permette di essere così portato con facilità nella spiaggia preferita. Anche quella senza servizi.

Ma come ci racconta Davide Chiumarulo può essere “un servizio offerto dallo stabilimento balneare ai suoi clienti e può sostituire i pattini di salvataggio tradizionali“. Spostandosi a emissioni zero: “Alimentato con l’ energia della batteria elimina l’uso di carburanti fossili, riducendo le emissioni nocive nell’ambiente marino”.

Un altro dato che sottolinea ll responsabile dell’azienda Progetto 44 è la facilità d’uso: “Dotato di manubrio regolabile, offre un’esperienza di paddleboarding senza sforzo, adatto a tutti i livelli di abilità”. Anche per chi non è in forma smagliante ma non vuole rinunciare a stare a contatto con l’acqua.

Anche il motore può essere smontato in meno di un minuto più larga del 25% rispetto agli stand-up tradizionali. Questo garantisce la massima stabilità e sicurezza. Le leve dell’acceleratore permettono di controllare la velocità in avanti e in retromarcia.

Le caratteristiche di E-sup:

1) Manubrio ergonomico

2) Batteria rimovibile

3) Autonomia da 1h30 o da 3h10

4) Stabile, larghezza di 105 cm

6) Motore con sistema di trazione anteriore/posteriore. Velocità fino a 6 km/h

7) Braccialetto con calamita che ferma l’arresto in caso di caduta in acqua

Quanto costa?

Il prezzo base del kit (E-sup, motore, batteria, sacca e valigia) Iva inclusa è di 1.590 euro (trasporto escluso). E’ possibile acquistare le batterie aggiuntive: la 270 Wh da 290 euro e 1,30 ore di autonomia; da 540 Wh da 582 euro e 3,10 ore di autonomia. Clicca qui per maggiori informazioni.

