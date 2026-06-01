È sempre Leapmotor T03: boom anche in maggio







È sempre Leapmotor T03: anche in maggio sono oltre 4 mila le citycar del marchio cinese vendute. Quora delle auto elettriche all’8,5%.

È sempre Leapmotor T03: 19 mila auto vendute nel 2026

Per la precisione le T03 consegnate ai clienti sono state 4.250, su un ttole di 13.305 elettriche immatricolate. Se a queste sommiamo le 262 unità vendute dalla B10, l’altra Leapmotor, si constata che il marchio cinese importato da Stellantis copre ben più di un terzo del mercato. Al secondo posto, dopo la T03, c’è un altro modello made in Cina, la Dacia Spring (a quota 1.447), seguita dalla Tesla Model Y (537). Maggio era il penultimo mese utile per consegnare le auto acquistate coon gli incentivi del 2025. Da luglio in poi, quindi, rederemo quanto ha pesato il bonus statale nel successo della T03, che è già a 19 mila unità vendute in Italia nel 2026. Su un totale di 64.720 elettriche immatricolate nei primi 5 mesi dell’anno. I marchi cinesi stanno comunque dominando nella classifica delle EV più vendute: ce ne sono 4 nelle prime dieci. Da segnalare l’ingresso nella Top Ten della nuova Renault Twingo, con 293 pezzi consegnati.

Si vendo ancora più ibride plug-in che elettriche

Anche i dati di maggio confermano che in Italia, un’eccezione in Europa, si vendono più ibride plug-in che elettriche. Di queste ultime se ne sono vendute 15.433, con una quota di mercato che supera il 10%, per la precisione il 10,2% (tabella qui sopra). Mentre continua il boom delle ibride, leader del mercato anche in maggio con il 47,1% di share (50,4% nei primi 5 mesi). Con un 16,0% per le “full” hybrid e 31,1% per le “mild” hybrid.Le auto a benzina scendono invece al 20,4% di quota e ancora peggio fa il diesel , sceso al 6,6% in maggio e al 6,8% nei 5 mesi. Male anche le auto a Gpl, ormai al 6,9% di quota, mentre il metano è sparito dalla circolazione nelle vendite.