Se tutte le auto fossero elettriche non avremo mai energia elettrica sufficiente per alimentarle e la rete elettrica non riuscirà mai a rifornire tutte contemporaneamente. E’ una delle più classiche argomentazioni fantoccio utilizzate dai detrattori della mobilità elettrica. Prova a demolirla con un paradosso l’amico informatico Paolo, noto ai lettori di Vaielettrico (qui e qui altri suoi articoli) anche per i suoi commenti con il nick Endyamar.
di Paolo Casciello
E se tutte le auto elettriche dovessero rifornire… contemporaneamente? È un dilemma che tormenta i bar e le bacheche dei social: «Se tutti passassimo all’elettrico, come farebbero 40 milioni di auto a ricaricare nello stesso momento?». La domanda, posta con tono da dramma apocalittico, merita una risposta. Ma, per una volta, giriamo il tavolo e poniamo la domanda inversa, giusto per capire meglio cosa significhi davvero. «E se 40 milioni di auto a benzina o diesel dovessero rifornire tutte, contemporaneamente?».
Terna guarda al 2050: ecco i conti dell’Italia green (e in auto elettrica)
E se tutte le auto termiche dovessero fare il pieno?
Mettiamo da parte per un attimo l’idea che la ricarica domestica possa avvenire di notte, in modo comodo e distribuito. Ignoriamo la pianificazione intelligente delle ricariche e fingiamo che il mondo sia un gigantesco gioco del “chi arriva primo alla pompa“.
Immaginatevi la scena: 40 milioni di veicoli si mettono in coda. Il traffico si blocca. Le autostrade si trasformano in parcheggi infiniti. Chi è più fortunato, trova un distributore aperto. Ma cosa succederebbe lì?
Ogni distributore in Italia, nella migliore delle ipotesi, ha una capacità di stoccaggio di circa 15.000 litri di carburante. Con un pieno medio di 50 litri, un singolo distributore può rifornire circa 300 veicoli. Ora, l’Italia conta circa 22.600 distributori. Facciamo un po’ di calcoli. In un’utopia di rifornimento simultaneo, l’intera rete di stazioni di servizio potrebbe sfamare solo 6,78 milioni di veicoli, ovvero circa il 17% del nostro parco auto totale.
Gli altri 33 milioni di automobilisti? E che ne sarà di loro? Probabilmente, starebbero in coda a chilometri di distanza, sperando che una magica autocisterna arrivi in tempo per riempire i serbatoi sotterranei, permettendo loro di continuare la loro odissea del pieno. Un’immagine surreale, quasi comica, di un’apocalisse logistica.
Il vero problema: il tempo e lo spazio
La ricarica di un’auto elettrica, nella maggior parte dei casi, non è un evento che richiede un’interruzione della giornata. Avviene mentre si dorme, si lavora o si fa la spesa. A casa, l’elettricità arriva direttamente nella nostra “stazione di servizio personale” senza bisogno di code. La logistica del rifornimento, così come la conosciamo oggi, è un’operazione che si fa di rado, ma in cui il fattore tempo e lo spazio fisico della stazione sono cruciali. Il concetto di “rifornimento istantaneo” che si applica alla benzina, quando replicato su larga scala e in contemporanea, si scontra con una realtà infrastrutturale.
Questo esercizio mentale, seppur scherzoso, ci aiuta a capire che le sfide logistiche esistono per entrambe le tecnologie. Per la mobilità elettrica, la sfida è l’infrastruttura di ricarica veloce e la stabilità della rete; per quella a combustione, è la distribuzione del carburante e lo stoccaggio.
Insomma, quando si pone la fatidica domanda sulla ricarica, la risposta più onesta è un’altra domanda: “E che problemi avresti se dovessi fare il pieno insieme a tutti gli altri, nello stesso identico momento?”.
Però la realtà sarebbe un po’ diversa
Tornando per un attimo seri, se il parco circolante fosse tutto elettrico la ricarica avverrebbe per lo più di notte e mai tutte le auto insieme.
Il sistema elettrico avrebbe margine per reggere e ci si sarebbe comunque arrivati con largo anticipo adeguandolo di volta in volta. Ma questo è materiale già trattato da persone ben più autorevoli dell’autore di questo articolo provocatorio.
Beh, però la logica di “rifornimento” delle elettriche (e delle elettrificate ancor di più), è caricare quando non la usi. Ciò comporta una concentrazione dei momenti di ricarica (la notte, per lo più).
C’è una cosa interessante che mi stuzzica, e cioè le abitudini di carica.
Io sono, per forza di cose, obbligato a caricare quasi zero-cento (in realtà 5-85%, più o meno, di più non posso) ogni due o tre giorni. Mi chiedevo se, disponendo di un’elettrica pura, convenga caricare, come fa Guido, rispettando più o meno il 20-80% (o più se serve), quindi 8 o 9 gg col suo uso (maggiore del mio), o se possa essere sensato “rifornire” quello che si è consumato nella giornata, o in due o tre giorni, come faccio ora.
Se acquisterò un’elettrica, sarà divertente scoprire cosa convenga di più.
Ho citato anche l’esempio della carica notturna nella parte “seria”.
Posso dirti che io la attacco ogni sera. Carico a 3kW ogni notte e carico di solito dai 9 ai 15 kwh a notte. Perchè la collego? Perchè la metto in garage e semplicemente mi conviene collegarla. Non ci metto nulla. Un clic sul connettore e lo inserisco.
E’ impostata per arrivare a max 70% quando non devo viaggiare.
Ma, appunto, se anche tutti facessimo così la rete reggerebbe già ora perchè, casualmente, il consumo di ipotetiche tutte BEV di notte sarebbe quasi uguale al delta di consumo italiabo giorno vs notte.
E’ una coincidenza interessante. Ed è solo questo, una coincidenza. 🙂
Per preservare la batteria al meglio l’ideale è rimanere sempre all’interno del range 30-60 ma questo non piace ai BMS che si perdono i riferimenti.
Alla fine… Non cambia molto e ognuno faccia come preferisce.
Io faccio così perché non avendo 6kW preferisco avere un giorno in cui evito lavatrici, lavastoviglie etc. Ma è semplicemente una scelta, potrei attaccare il cavo ogni sera e non pensarci.
Sono un utente da 15/16 mila chilometri annuali, quindi anche superiore alla media nazionale e non è strano dato che essendo l’auto che costa meno di tutte si cerca di usarla di più. Ho la batteria da 52kWh netti, però nella mia routine mensile (da 1300 km) la ricarico mediamente… 3,5 volte al mese. Ogni 8 o 9 giorni, dipende. La carico quando scende sotto al 20%, non le fa bene stare troppo scarica troppo a lungo.
E se avessi quella forma di emergenza terribile che è la zia a 900 km di distanza il cui telefono è in grado di comporre il mio numero ma non quelli di emergenza, come la mettiamo? Eh, niente, tanto 900 km non li potrei fare nemmeno se fossi carico al 100%, mi fermerò a caricare, che diamine!
Scherzi a parte, quel 20% residuo in città significa… 100 km circa. Che razza di emergenza sopra ai 100 km potrei avere, realisticamente?
Tanto rumore per nulla, insomma. Oh, certo, se hai un’auto con 150km di autonomia, il discorso cambia: se l’avessi io, nella mia routine, dovrei caricare ogni 3/4 giorni, non certo tutti i giorni, comunque.
🙂
numero o potenza totale richiesta alle stazioni di ricarica conviene stimarli partendo dalla potenza media, mi spiego:
intanto come premessa, le colonnine anche in futuro riforniranno mediamente metà (ma forse meno) del parco auto BEV, mentre le altre BEV riforniranno presso abitazioni e posti di lavoro
poi si stima quanta energia consuma in media una BEV al giorno o alla settimana, in pratica si parte dal chilometraggio medio giornaliero, che è circa 30 km al giorno (media sul parco auto, chi più chi meno)
l’energia consumata da (metà) parco BEV in una settimana, sarà uguale all’energia che le colonnine devono erogare in una settimana
dividendo per 7 giorni e per 24 ore si trova la potenza media istantanea che deve essere disponibile; poi si aggiunge un fattore di disomogeneità
cioè si considera che le ricariche non saranno perfettamente sparpagliate sulle 24 ore, ma più concentrate in alcuni orari o giorni di punta della settimana
=== sovradimensionamento colonnine 3x ===
in numeri, si possono considerare le ricariche totali spalmate su 8 ore invece che 24, cosi in un anno saranno pochi i casi in cui si può formare un po’ di coda però modesta
questo significa sovradimensionare il parco colonnine 24 ore / 8 ore = 3 volte rispetto al caso ideale, e commercialmente penso si faccia;
anche se volendo si potrebbe riportare parte delle ricariche negli orari non di punta applicando degli sconti in base all’orario, che sappiamo capiterà in futuro, il sovradimensionamento troverà un suo equilibrio
== sovradimensionamento colonnine 168x ==
sovradimensionare ma comunque senza arrivare all’estremo del paradosso nell’articolo, in cui si immagina che tutte le bev vogliano prelevare l’energia necessaria a fare l’intero chilometraggio della settimana, nella stessa unica ora di un unico giorno settimanale, sarebbe un sovradimensionamento (24 ore x 7 giorni) / 1 = 168
Mi sembra una considerazione molto giusta anche se a me la cosa che angoscia maggiormente è se tutti avessimo la necessità di andare in bagno contemporaneamente.
“e se le pesrone che usano denaro contante andassero a prelevare 100e agli sportelli bancomat contemporaneamente, invece che scaglionati in settimana?”
o ancora più apocalittico
“e se tutti svuotassero i loro conti correnti contemporaneamente?”
oppure
“e se tutti volessero comprare al supermarket alcol e carta igienica contemporaneamente?”
..oph..esempio sbagliato.. questo nel 2020 è successo
Non è neanche un esempio cosi ipotetico, lo sperimentiamo ogni volta che c’e’ uno sciopero dei benzinai.
Con distributori che esauriscono il carburante nel giro di poche ore, per la corsa al pieno.
Che poi è probabilmente la stessa ansia da ricarica traslata ai carburanti tradizionali, in cui vedi persone che di solito mettono 20€ fare il pieno anche se non necessario
Bella osservazione! Non ci avevo mai pensato!
Bravo Paolo “Endyamar”, è lo stesso identico controragionamento che propongo sempre anch’io… 😄
Concordo con Paolo. È praticamente impossibile che tutte le auto elettriche vengano messe in carica tutte contemporaneamente. Poi c’è il discorso che la rete elettrica è molto capillare, che l’energia può essere prodotta,accumulata e consumata sul posto. Non servono mezzi per trasportarla i quali consumano e inquinano. Certo, le reti andranno adeguate ma col tempo di si farà