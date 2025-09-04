Se tutte le auto fossero elettriche non avremo mai energia elettrica sufficiente per alimentarle e la rete elettrica non riuscirà mai a rifornire tutte contemporaneamente. E’ una delle più classiche argomentazioni fantoccio utilizzate dai detrattori della mobilità elettrica. Prova a demolirla con un paradosso l’amico informatico Paolo, noto ai lettori di Vaielettrico (qui e qui altri suoi articoli) anche per i suoi commenti con il nick Endyamar.

di Paolo Casciello

E se tutte le auto elettriche dovessero rifornire… contemporaneamente? È un dilemma che tormenta i bar e le bacheche dei social: «Se tutti passassimo all’elettrico, come farebbero 40 milioni di auto a ricaricare nello stesso momento?». La domanda, posta con tono da dramma apocalittico, merita una risposta. Ma, per una volta, giriamo il tavolo e poniamo la domanda inversa, giusto per capire meglio cosa significhi davvero. «E se 40 milioni di auto a benzina o diesel dovessero rifornire tutte, contemporaneamente?».

E se tutte le auto termiche dovessero fare il pieno?

Mettiamo da parte per un attimo l’idea che la ricarica domestica possa avvenire di notte, in modo comodo e distribuito. Ignoriamo la pianificazione intelligente delle ricariche e fingiamo che il mondo sia un gigantesco gioco del “chi arriva primo alla pompa“.

Immaginatevi la scena: 40 milioni di veicoli si mettono in coda. Il traffico si blocca. Le autostrade si trasformano in parcheggi infiniti. Chi è più fortunato, trova un distributore aperto. Ma cosa succederebbe lì?

Ogni distributore in Italia, nella migliore delle ipotesi, ha una capacità di stoccaggio di circa 15.000 litri di carburante. Con un pieno medio di 50 litri, un singolo distributore può rifornire circa 300 veicoli. Ora, l’Italia conta circa 22.600 distributori. Facciamo un po’ di calcoli. In un’utopia di rifornimento simultaneo, l’intera rete di stazioni di servizio potrebbe sfamare solo 6,78 milioni di veicoli, ovvero circa il 17% del nostro parco auto totale.

Gli altri 33 milioni di automobilisti? E che ne sarà di loro? Probabilmente, starebbero in coda a chilometri di distanza, sperando che una magica autocisterna arrivi in tempo per riempire i serbatoi sotterranei, permettendo loro di continuare la loro odissea del pieno. Un’immagine surreale, quasi comica, di un’apocalisse logistica.

Il vero problema: il tempo e lo spazio

La ricarica di un’auto elettrica, nella maggior parte dei casi, non è un evento che richiede un’interruzione della giornata. Avviene mentre si dorme, si lavora o si fa la spesa. A casa, l’elettricità arriva direttamente nella nostra “stazione di servizio personale” senza bisogno di code. La logistica del rifornimento, così come la conosciamo oggi, è un’operazione che si fa di rado, ma in cui il fattore tempo e lo spazio fisico della stazione sono cruciali. Il concetto di “rifornimento istantaneo” che si applica alla benzina, quando replicato su larga scala e in contemporanea, si scontra con una realtà infrastrutturale.

Questo esercizio mentale, seppur scherzoso, ci aiuta a capire che le sfide logistiche esistono per entrambe le tecnologie. Per la mobilità elettrica, la sfida è l’infrastruttura di ricarica veloce e la stabilità della rete; per quella a combustione, è la distribuzione del carburante e lo stoccaggio.

Insomma, quando si pone la fatidica domanda sulla ricarica, la risposta più onesta è un’altra domanda: “E che problemi avresti se dovessi fare il pieno insieme a tutti gli altri, nello stesso identico momento?”.

Però la realtà sarebbe un po’ diversa

Tornando per un attimo seri, se il parco circolante fosse tutto elettrico la ricarica avverrebbe per lo più di notte e mai tutte le auto insieme.

Il sistema elettrico avrebbe margine per reggere e ci si sarebbe comunque arrivati con largo anticipo adeguandolo di volta in volta. Ma questo è materiale già trattato da persone ben più autorevoli dell’autore di questo articolo provocatorio.