E se fosse Xpeng il vero rivale di Tesla?

E se fosse Xpeng in prospettiva il vero rivale di Tesla? Il costruttore cinese sembra un clone ben riuscito del marchio di Elon Musk. E continua a crescere.

E se fosse Xpeng…/ Un concentrato di tecnologia

In luglio per la prima volta l’azienda di Guangzhou ha superato le 8 mila consegne in un mese. Non sono poche per un marchio che è nato nel 2014, è venduto solo un Cina e produce auto non certo alla portata di tutti. Per la verità più che un produttore di automobili assomiglia a un’azienda hi-tech, tanto è forte l’enfasi sugli investimenti nel digitale. I suoi clienti vengono descritti come “consumatori cinesi esperti di tecnologia” e il software delle sue auto le sue auto viene regolarmente aggiornato da remoto. Tanto per dire: una marca storica come la Volkswagen con una certa enfasi ha annunciato un mese fa il primo aggiornamento Over The Air (OTA), per la ID.3. In questi giorni la Xpeng ha rilanciato comunicando che i proprietari della sua P7 hanno appena ricevuto un altro up-grade. Il nono da quando il modello è stato lanciato nell’aprile scorso. Slogan: “Nata intelligente. Sempre in evoluzione”.

Tre modelli, il più “popolare” in arrivo per fine anno

La gamma di Xpeng è formata da tre modelli, di cui uno in arrivo a fine anno:

La P7 , definita la berlina sportiva intelligente, è la punta di diamante dell’azienda, con oltre 6 mila consegne in luglio. Nel primo anno di commercializzazione ne sono state venute oltre 40 mila.

, definita la berlina sportiva intelligente, è la punta di diamante dell’azienda, con oltre 6 mila consegne in luglio. Nel primo anno di commercializzazione ne sono state venute oltre 40 mila. La G3 è invece un Suv compatto che presto sarà in vendita anche in Europa e che a settembre subirà un restyiling con una nuova versione chiamata G3i.

è invece un Suv compatto che presto sarà in vendita anche in Europa e che a settembre subirà un restyiling con una nuova versione chiamata G3i. La P5 , infine, sarà in consegna da fine anno ed è la berlina su cui Xpeng punta per fare il salto di qualità in termini di numeri. Il prezzo per la Cina è stato stabilito in una fascia che va da160.000 RMB – 230.000 RMB post sussidi (da 20.800 a 30 mila euro). Le prenotazioni, annuncia Xpeng, stanno andando fortissimo, grazie anche al fatto che “si tratta della prima berlina di serie al mondo dotato di tecnologia LiDAR auto-grade”.

XPeng (qui il sito) ha sede a Guangzhou, con uffici a Pechino, Shanghai, Silicon Valley e San Diego. Le auto sono prodotte Zhaoqing, nella provincia del Guangdong.