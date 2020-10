E-Regata e Salone Nautico Venezia: ecco le date

La E-Regata e il Salone Nautico di Venezia programmati per il 2021. I due importanti appuntamenti si svolgeranno dal 29 maggio al 6 giugno 2021. Lo annuncia la Città di Venezia dopo la sospensione di quest’anno a causa della pandemia.

Confermato l’incantevole scenario dell’Arsenale con i suoi 90.000 metri quadri dedicati all’esposizione.

La E-Regata dal 3 al 5 giugno

Ben venga il salone che dedica molto spazio all’elettrico e soprattutto confermata la E-Regata che aveva suscitato molto interesse in tutto il mondo e raccolto l’adesione di velisti e skipper di tanti paesi. Un appuntamento internazionale con barche elettriche provenienti da tutto il mondo che si svolgerà dal 3 al 5 giugno.

La E-Regata è organizzato da VeniceAgenda 2028, Assonautica Venezia, Associazione Motonautica Venezia, Venti di Cultura, Inland Waterways International e Triumph Group International in collaborazione con Vela. Insomma tante energie a favore dell’elettrico.

Barche elettriche in Canal Grande

L’evento sarà una grande vetrina internazionale per la nautica elettrica. Un evento mediatico per far conoscere la possibilità di convertire in elettrico i motori inquinanti e navigare a emissioni zero, anche se saranno presenti quelli ibridi che non sono una vera risoluzione del problema inquinamento. L’avvio della kermesse prevede il corteo acqueo di barche elettriche e ibride dall’Arsenale, dove ci sarà l’E-Village, lungo il Canal Grande.

Le sfide elettriche all’Arsenale

Le gare si svolgeranno all’interno del bacino acqueo dell’Arsenale e saranno declinate secondo differenti modalità. Gli organizzatori più che alla dimensione sportiva puntano alla promozione delle barche elettriche: “Lo scopo sarà quello di dimostrare la manovrabilità dei mezzi e vedere quanto moto ondoso provocano. Ci sarà infatti un misuratore di onda e di conseguenza punti penalità. Si terrà infine anche la prova legata all’autonomia delle barche“.

La E-Regata per varare BEPI: Barca Elettrica Pertutti Italiana

Una parte dei proventi delle iscrizioni alla E-Regata verrà destinata alla realizzazione di BEPI (Barca Elettrica Pertutti Italiana), un’imbarcazione veneziana motorizzata elettrica, utile per le persone con disabilità. In questo modo ecologia, economia e sostenibilità sociale si legano con la conservazione della memoria storica della nautica tradizionale veneziana.

#venezia #barcheelettriche #eregata #motorelettrico