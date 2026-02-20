





E quando farà caldissimo l’autonomia calerà del 30-40%? Dopo le preoccupazioni per il taglio del range in inverno, si pensa già all’estate. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

E quando farà caldissimo? D’inverno la mia Kia EV3 è calata di un 12%…

“V i scrivo in merito all’autonomia in estate/inverno. Ho la Kia EV3 dal 1° ottobre e nella stagione invernale ho notato che l’autonomia stimata è calata del 12% circa (all’80% da 489 km a 432). Il che è sicuramente accettabile, però non facendo lunghi tragitti non ho potuto verificare in merito all’autonomia reale. Sul Gruppo Telegram dedicato ai possessori di EV3, leggevo oggi che uno dei membri parlava di un’autonomia in estate ridotta del 30-40%. A me sembra uno sproposito, a voi risulta? Paolo (Pablog)

Il calo c’è, ma non certo di questa entità: a 32° meno del 5%…

è stato effettuato da Recurrent Auto, azienda americana specializzata nel noleggio e nella gestione di auto in abbonamento.Con conclusioni rassicuranti: “Le auto elettriche funzionano perfettamente nella stagione calda. La perdita di autonomia a 32C° è minima, meno del 5% di variazione“. E sappiamo che gli americani quanto a utilizzo dell’aria condizionata non si risparmiano certo. Solo quando le le temperature superano i 37°C l’impatto sull’autonomia può essere anche del 17-18%: “Ma queste riduzioni sono temporanee, mentre l’aria condizionata lavora per mantenere freschi i passeggeri“, scrive Recurent Auto. “Consigliamo di evitare di lasciare l’auto con stati di carica molto bassi con questo caldo. Un veicolo elettrico utilizza la carica della batteria per mantenerla fresca“. Risposta. È sicuramente uno sproposito. Sono stati fatti diversi test con temperature ben oltre i 30° e il calo c’è, anche per l’energia assorbita dall’aria condizionata. Unoda Recurrent Auto, azienda americana specializzata nel noleggio e nella gestione di auto in abbonamento.Con conclusioni rassicuranti: “Le auto elettriche funzionano perfettamente nella stagione calda. La perdita di autonomiadi variazione“. E sappiamo che gli americani quanto a utilizzo dell’aria condizionata non si risparmiano certo. Solo quando le le temperature superano i 37°C l’impatto sull’autonomia può essere anche“Ma queste riduzioni sono temporanee, mentre l’aria condizionata lavora per mantenere freschi i passeggeri“, scrive Recurent Auto. “Consigliamo di evitare di lasciare l’auto con stati di carica molto bassi con questo caldo. Un veicolo elettrico“.