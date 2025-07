E’ pronto EV28, il trattore elettrico di Tafe

Ecco EV28 il primo trattore elettrico dell’indiana Tafe. Sarà esposto a novembre alla fiera Agritechnica in Germania. L’obiettivo? Raccogliere i primi ordini e iniziare le consegne dal 2026. Parla a Vaielettrico di questa macchina da lavoro a batteria l’ingegnere Massimo Ribaldone, manager Tafe in Ricerca&Sviluppo e Business Development, che sta seguendo il progetto del trattore elettrico.

Una piattaforma pensata ad hoc per l’elettrico

«Non volevamo prendere un trattore meccanico e trasformarlo in elettrico, ma partire da una piattaforma dedicata. Il nostro obiettivo era realizzare un mezzo senza compromessi nell’utilizzo, capace di offrire massima efficienza e prestazioni elevate fin dall’origine» chiarisce subito Massimo Ribaldone.

EV28 testato da un panel di clienti, due sistemi di ricarica per ogni esigenza

La prima flotta pilota è già in campo, si sta ancora testando per le ultime verifiche. Il progetto è rivolto principalmente a hobby farmers, alle municipalità, al lavoro in serra e in contesti cittadini, dove il rumore, le emissioni e la flessibilità d’uso sono aspetti cruciali. «Abbiamo testato autonomia e aspettative con un panel clienti. I risultati hanno confermato che il numero di ore operative richieste è pienamente garantito» racconta il manager.

La scheda tecnica

La gestione energetica è stata un altro punto centrale. «Abbiamo integrato a bordo due sistemi di ricarica: la DC veloce, che ricarica il mezzo in circa un’ora e mezza, e la AC che richiede 4-5 ore. Questo garantisce versatilità d’uso e la possibilità di ricarica rapida dove le stazioni con le colonnine sono disponibili» sottolinea Ribaldone. Chiaro, come sottolinea il manager, che in campagna è difficile ricaricare da una colonnina pubblica e soprattutto fast, ma per gli usi urbani è molto interessante poter ricaricare in DC. L’azienda offre anche un dispositivo di ricarica per chi deve attrezzarsi in azienda.

Si parte nei Paesi più attenti alla sostenibilità, ma si venderà anche in Italia

Un sondaggio condotto in tutta Europa ha aiutato il team Tafe a individuare i Paesi con maggiori condizioni di sostenibilità e disponibilità infrastrutturale: da lì partirà il lancio commerciale, ma “saremo presenti in tutta Europa, Regno Unito compreso“.

E in Italia? Il trattore elettrico è stato già provato in campo. «Chi lo ha usato, l’ha fatto per necessità specifiche: ambienti chiusi, uso in orari particolari come quelli notturni, esigenze di silenziosità. E i riscontri sono molto positivi. C’è un segmento di clienti che riconosce chiaramente i vantaggi di questo mezzo di lavoro» osserva Ribaldone. Ci permettiamo alcuni esempi: spalare la neve durante la notte e le prime ore del mattino richiede silenzio, idem per chi lavora vicino agli ospedali o nei parchi pubblici. Senza dimenticare il benessere dei lavoratori e degli animali per chi lavora in stalla.

Il prezzo di EV28? Intorno ai 30mila euro

Il prezzo previsto è intorno ai 30 mila euro, e la rete di vendita sarà selezionata con attenzione: non tutti i concessionari, ma solo quelli nelle zone strategiche, in grado di gestire vendita, assistenza e manutenzione, che risulta comunque molto contenuta.

«Il nostro non è un semplice adattamento, ma una piattaforma elettrica nativa studiata per valorizzare al massimo tutti i vantaggi dell’elettrificazione: minori vibrazioni, zero emissioni, maggiore flessibilità e facilità d’uso, specialmente con le attrezzature» aggiunge Ribaldone.

