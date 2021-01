E-Power di John Deere: dal trattore all’escavatore elettrico

Con E-Power il marchio John Deere punta sull’elettrico anche per le macchine da lavoro. Dopo i trattori, ma attendiamo la loro commercializzazione, annuncia l’escavatore a batteria.

La sfida: eguagliare le prestazioni della terna diesel da 100 CV

Il prototipo E-Power deve vincere una sfida: eguagliare le prestazioni della terna da 100 CV 310L diesel e allo stesso tempo essere più facile da usare. Purtroppo John Deere non rilascia i dati tecnici essenziali per una prima valutazione. Sono chiari però gli obiettivi generali: “Una macchina con costi operativi giornalieri sostanzialmente inferiori, minore rumorosità in cantiere, maggiore affidabilità della macchina e zero emissioni dallo scarico“. Tradotto: economica, silenziosa, affidabile ed ecologica.

E-Power per cambiare propulsione ma pure benne e attrezzatura ausiliare

Superare le prestazione dell’escavatore diesel – peso operativo di 6,65 tonnellate, 310 litri e motore da 75 kW – significa cambiare in elettrico il sistema di propulsione, ma trasformare pure tutta l’attrezzatura ausiliaria e l’idraulica per le benne dell’escavatore, anch’esse alimentate dal motore termico.

LEGGI ANCHE: Agricoltura e cura del verde elettrica: tutte le novità del 2020

Il test sull’escavatore sarà in partnership con National Grid: fornitore di elettricità, gas naturale, rinnovabili per 20 milioni di persone in tutto il nord degli Stati Uniti: New York, Massachusetts e Rhode Island. Nei cantieri dell’azienda si sperimenterà il prototipo con l’obiettivo di migliorare design e prestazioni.

E-Power, il futuro nei campie nei cantieri sarà elettrico

Siamo ancora in attesa della commercializzazione dei trattori, ma la direzione di John Deere è chiaramente elettrica. “Questo progetto è un altro trampolino di lancio nel nostro viaggio nell’innovazione delle terne, destinato a portare a successivi test di elettrificazione e perfezionamento del design“. Parole di Jason Daly, direttore globale dei sistemi di produzione, tecnologia e marketing di John Deere.

Sulla stessa linea National Grid, una delle due società energetiche negli Stati Uniti ad aggiungere terne elettriche alle proprie flotte. “Veicoli e attrezzature pesanti elettrificati ci aiuteranno nella decarbonizzazione dei trasporti“, sottolinea Badar Khan, presidente della società.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —