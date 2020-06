E ora come ci muoveremo? Il webinar di Klimamobility

E ora come ci muoveremo? Partecipa al webinar organizzato da Klimamobility Connects con Vaielettrico.it giovedì 25 giugno dalle 17 alle 18, su Zoom.

E ora come ci muoveremo? La parola a tre esperti

Come cambierà il nostro modo di spostarci dopo il Covid? Sarà quello caotico e inquinante degli ultimi decenni o finalmente ci muoveremo con mezzi più ordinati e sostenibili? La lunga sosta forzata legata al lockdown ci ha fatto capire che la tecnologia offre l’occasione per una vera svolta. Da una parte grazie allo smart working si possono limitare gli spostamenti, dall’altra esiste l’opportunità di utilizzare finalmente diversi mezzi a emissioni zero.

Non parliamo soltanto di automobili ma anche di scooter, monopattini e soprattutto di biciclette elettriche. Queste ultime stanno vivendo un vero e proprio boom, grazie alla capacità di coprire senza problemi distanze ben più ampie delle bici “muscolari”. Nelle grandi città intanto si diffonde il fenomeno del bike-to-work, che già rende necessarie piste e parcheggi dedicati.

Un forum aperto alle vostre domande

Di tutto questo si parla nel webinar organizzato da Klimamobility Connects giovedì 25 giugno . Per partecipare (e fare domande) occorre registrarsi a questo link (i posti sono limitati). Il programma è questo: introduce e modera Mauro Tedeschini, giornalista e fondatore di Vaielettrico.it, seguono gli interventi degli speaker con il formato Q&A: