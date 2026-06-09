E.ON scommette: «Le auto elettriche diventeranno batterie per la rete»













L’auto elettriche non sarà soltanto un mezzo di trasporto, ma una risorsa energetica capace di restituire elettricità alla casa e alla rete. È la scommessa di Luca Conti, amministratore delegato di E.ON Italia, che a Fuoco Amico parla anche di prezzi dell’energia, ruolo delle rinnovabili, comunità energetiche e nucleare.

Uno dei temi più innovativi affrontati riguarda la ricarica bidirezionale, oggetto di una sperimentazione avviata da E.ON in Germania. L’idea è trasformare le batterie delle auto elettriche in una risorsa per il sistema energetico. Quando il veicolo è fermo e dispone di energia inutilizzata, questa potrebbe essere restituita alla rete (Vehicle-to-Grid) oppure alimentare direttamente l’abitazione (Vehicle-to-Home).

Secondo Conti, si tratta di una tecnologia destinata a migliorare la flessibilità del sistema elettrico, riducendo la necessità di produrre energia aggiuntiva nelle ore di punta. Il progetto è ancora in fase pilota, ma l’obiettivo dichiarato è portare questa soluzione anche in Italia nei prossimi anni.

Prezzi dell’energia: servono soluzioni strutturali

Nel corso dell’intervista si è parlato anche delle tensioni internazionali e del loro impatto sui mercati energetici. Pur riconoscendo che l’attuale aumento dei prezzi non raggiunge i livelli registrati durante la crisi Russia-Ucraina, Conti sottolinea come Italia e Germania continuino a soffrire costi dell’energia particolarmente elevati.

Per il manager di E.ON non bastano interventi emergenziali come il decreto bollette. La risposta deve essere più strutturale e basarsi su tre elementi che definisce il “trilemma energetico”: sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e convenienza economica. L’obiettivo finale per famiglie e imprese resta quello di ottenere energia a prezzi competitivi, stabile nel tempo e sempre più pulita.

Fotovoltaico domestico: a E.ON l’investimento iniziale

Un altro passaggio centrale riguarda la difficoltà delle famiglie ad affrontare i costi iniziali della transizione energetica. Fotovoltaico, accumuli, pompe di calore e mobilità elettrica garantiscono risparmi nel lungo periodo, ma richiedono investimenti importanti.

Conti propone il rafforzamento di strumenti come il reddito energetico e la reintroduzione di forme selettive di cessione del credito, senza replicare gli eccessi del Superbonus. Dal canto suo, E.ON offre formule di finanziamento agevolato e soluzioni come Free Solar, nelle quali è l’azienda a sostenere l’investimento iniziale, recuperandolo attraverso un canone mensile.

Comunità energetiche 2.0: utility energetiche al timone

Sulle comunità energetiche rinnovabili, il giudizio è più critico. Se l’autoconsumo collettivo all’interno dei condomini sta mostrando risultati incoraggianti, le comunità energetiche vere e proprie faticano a decollare.

Le cause sono soprattutto burocratiche e normative. Per accelerarne la diffusione, Conti propone un maggiore coinvolgimento delle utility energetiche, che potrebbero assumere un ruolo più operativo e finanziario nella gestione delle comunità, diventando veri soggetti aggregatori degli investimenti e della governance.

Nucleare? Prima accelerare sulle rinnovabili

Interrogato sul ritorno del nucleare nel dibattito politico italiano, l’amministratore delegato di E.ON Italia mantiene una posizione prudente. Pur senza escludere a priori ogni tecnologia, ritiene difficile considerare il nucleare una risposta ai problemi energetici del breve periodo.

La priorità, secondo Conti, resta il raggiungimento degli obiettivi di installazione delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC. Oggi l’Italia installa meno capacità di quella necessaria e, prima di guardare a nuove opzioni, dovrebbe accelerare su fotovoltaico, accumuli e integrazione della rete.

Ma il consenso dei territori resta decisivo

In chiusura, Conti richiama il tema dell’accettazione sociale della transizione energetica. La realizzazione di impianti fotovoltaici, batterie e infrastrutture energetiche deve procedere coinvolgendo le comunità locali e generando benefici tangibili per i territori.

La priorità, osserva, dovrebbe essere sfruttare prima il potenziale ancora inutilizzato di capannoni industriali, aree dismesse e superfici già antropizzate, evitando conflitti inutili e costruendo consenso attorno agli investimenti necessari per sostenere elettrificazione, mobilità elettrica e sviluppo dei data center.