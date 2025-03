E.ON, la bolletta vale doppio: ricarica per l’auto nell’offerta per l’elettricità

Per la prima volta la ricarica delle auto elettriche viene integrata nei contratti di fornitura di elettricità domestica. E’ il nuovo servizio Luce Ricarica Flex lanciato da E.ON, con cui gli utenti possono gestire e ottimizzare la ricarica delle proprie EV e i consumi di energia in casa attraverso un’unica app.

Il mondo della ricarica accoglie un nuovo importante tassello. Con il servizio Luce Ricarica Flex, E.ON rilancia infatti la propria idea di gestione sostenibile dell’energia domestica, proponendo una soluzione che, per la prima volta nel campo della mobilità elettrica, integra la ricarica “intelligente” delle auto a zero emissioni nell’offerta luce. Tutto gestibile attraverso un’unica piattaforma digitale, l’app E.ON Home.

Questo servizio innovativo dovrebbe consentire ai clienti elettrici di ricaricare la propria auto in modo flessibile, conveniente, rispetto al piano energetico domestico sottoscritto.

E.ON, gestione ricarica e luce in un’unica app

Si presenta come un sistema “all-in-one” di facile gestione. Grazie ad un’app unica (E.ON Home) e alla funzionalità Car Connect integrata, gli utenti possono fare affidamento su un algoritmo intelligente per ottimizzare la ricarica in base ai prezzi dell’energia, programmandola e automatizzandola nelle ore di minor costo (la notte). Approfittando quindi di tariffe migliori e contribuendo a ridurre i costi energetici complessivi della casa.

Come detto, E.ON è il primo operatore in Italia a offrire un servizio di ricarica intelligente direttamente integrato nella fornitura di energia elettrica. Una soluzione che, come nuovo passo della strategia di elettrificazione di E.ON, ha come obiettivo chiaro quello di rendere sempre più personalizzabile e sostenibile l’uso dell’energia. Andando anche incontro alla crescente domanda di soluzioni di ricarica innovative e intelligenti.

“Con E.ON Luce Ricarica Flex facciamo un passo avanti nella rivoluzione della mobilità elettrica in Italia – spiega Luca Conti, CEO di E.ON Italia – siamo i primi a offrire un servizio di ricarica intelligente nell’offerta luce, mettendo il cliente al centro con soluzioni digitali avanzate che garantiscono risparmio ed efficienza. Questa è solo un’altra tappa del nostro percorso di elettrificazione e digitalizzazione verso un’energia sempre più flessibile e sostenibile”.

