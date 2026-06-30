E.ON porta il risparmio energetico nelle piazze italiane

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Il risparmio energetico si impara anche nelle piazze. Da qui l’idea del nuovo roadshow territoriale lanciato da E.ON Italia. E’ un’iniziativa che nei prossimi mesi toccherà diversi comuni italiani per aiutare famiglie e cittadini a comprendere meglio i propri consumi energetici e scoprire come ridurli. Attraverso incontri, attività interattive e il confronto diretto con gli esperti, l’azienda punta a trasformare il risparmio energetico in una pratica quotidiana, con benefici sia per il portafoglio sia per l’ambiente.

Risparmio energetico, dalle bollette alle buone abitudini

La gestione dell’energia domestica è diventata un tema centrale per molte famiglie italiane. Il costo dell’energia resta una delle principali voci di spesa e cresce l’interesse verso strumenti che consentano di ridurre i consumi senza rinunciare al comfort.

Con il nuovo roadshow, E.ON sceglie di portare l’informazione direttamente nei territori, partecipando a fiere, feste cittadine ed eventi locali. L’obiettivo è creare occasioni di dialogo con i cittadini e diffondere una maggiore cultura dell’efficienza energetica, spiegando in modo semplice quali comportamenti possono fare la differenza nella vita di tutti i giorni.

Un gioco per capire come consumiamo energia

Tra le iniziative previste negli stand ci sarà “Risparmia le energie: con E.ON esci dallo stand-by”, un percorso interattivo sviluppato insieme a Pleiadi.

Il gioco propone ai partecipanti una serie di scelte che permettono di comprendere meglio come funziona l’energia, quale contributo possono offrire le fonti rinnovabili e quali sono le abitudini più efficaci per contenere i consumi domestici. Un linguaggio semplice e un approccio pensato anche per bambini e famiglie rendono l’attività accessibile a un pubblico molto ampio.

L’idea è quella di superare la gestione “automatica” dell’energia in casa, invitando le persone a diventare più consapevoli delle proprie decisioni quotidiane.

Il contatto diretto con gli esperti

Secondo Annette Peters, Chief Commercial Officer e Board Member di E.ON Italia, la presenza sul territorio rappresenta un elemento fondamentale della strategia dell’azienda.

Il roadshow e la rete dei Punti E.ON permettono infatti ai cittadini di confrontarsi direttamente con professionisti del settore, ricevere informazioni sulle possibili soluzioni per migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione e continuare il dialogo anche dopo gli eventi attraverso i punti vendita presenti sul territorio.

In un momento in cui cresce l’attenzione verso la transizione energetica, iniziative di divulgazione come questa possono contribuire a colmare il divario informativo che ancora esiste su temi quali autoconsumo, efficienza energetica e uso delle rinnovabili, senza limitarsi alla promozione commerciale.

Le prossime tappe del tour

Il roadshow è stato inaugurato il 27 giugno durante la Notte Bianca di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco.

Nei prossimi mesi farà tappa anche a:

Omegna (Verbano-Cusio-Ossola)

Montecchio Maggiore (Vicenza)

San Bonifacio (Verona)

Silea (Treviso)

Alessandria

Brescia

San Donà di Piave (Venezia)

Carate Brianza (Monza e Brianza)

Per chi vuole avvicinarsi ai temi del risparmio energetico e comprendere meglio come ridurre gli sprechi domestici, il tour rappresenta un’occasione concreta per ottenere informazioni pratiche direttamente dagli esperti del settore.