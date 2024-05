E.On e BMW: il futuro è la casauto elettrica

E.On e BMW Group sembrano aver letto la metafora di Greta che Vaielettrico ha utilizzato come spunto per lanciare VaiEnergy. Con “Connected Home Charging”, infatti, lanciano il primo ecosistema paneuropeo per la ricarica intelligente a domicilio.

La casa del futuro avrà l’auto elettrica come parte integrante del sistema energetico domestico. Perciò E.On e BMW avviano una collaborazione strategica finalizzata a creare un «ecosistema di ricarica che consente ai clienti di collegare la propria auto elettrica BMW o MINI direttamente al sistema energetico».

Il progetto Connected Home Charging

Il sistema bilancia i carichi dinamici permettendo la gestione intelligente della potenza tra le utenze domestiche. Fa arrivare l’energia verde direttamente all’auto e, eventualmente, all’abitazione in caso di carenza di energia verde (smart charging).

Il consumo di elettricità dell’abitazione sarà gestito prioritariamente e la ricarica dell’auto elettrica adattata agli altri consumi dell’abitazione, contando sul fatto che le auto elettriche rimangono in genere parcheggiate per un tempo superiore a quello necessario per la ricarica.

«Stiamo dando vita a un ecosistema unico a vantaggio dell’intero territorio, capace di aiutare quotidianamente i cittadini a ridurre le proprie emissioni e a generare un futuro migliore e più sostenibile» commenta Luca Conti, CEO di E.On Italia.

«Insieme a E.On, stiamo facendo dell’auto un elemento chiave della casa intelligente. Questo porta equilibrio nell’ecosistema

energetico privato, riducendo i costi energetici per i nostri clienti e migliorando la loro impronta di carbonio» aggiunge Dominik Becks, Responsabile delle nuove aree di business per i servizi energetici del BMW Group.

Con la BMW Neue Klasse, dal 2025 saranno abilitate le funzionalità V2G e V2H

Il pacchetto include: la BMW / MINI Wallbox Plus come punto di ricarica smart, un contatore intelligente con connessione back-end come base per tutti i servizi di Connected Home Charging e tutte le attività di installazione e configurazione gestite da E.ON.

In futuro verranno implementate altre funzionalità. Tra queste, la ricarica ottimizzata per i costi, che consente ai clienti di approfittare di prezzi particolarmente bassi in alcuni momenti dele giornata.

Con la BMW Neue Klasse, a partire dal 2025, l’offerta Connected Home Charging sarà estesa anche alla ricarica bidirezionale. Questa tecnologia consente ai clienti di utilizzare la batteria ad alta tensione del veicolo elettrico come unità di accumulo al servizio della rete (V2G) o della propria abitazione (V2H).

Il pacchetto sarà disponibile per tutti gli utenti BMW e MINI, anche per chi non ha installato il fotovoltaico presso la propria abitazione, per consentire la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in. I mercati pilota sono Italia, Germania, Austria, Danimarca, Norvegia e Svezia.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –