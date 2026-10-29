E.ON compra Smatriscs Italia, con 64 ricariche

E.ON compra Smatriscs Italia, con 64 punti di ricarica in 4 stazioni ad alta potenza situate nel Nord-Est del Paese. Con programmi sempre più ambiziosi. L’augurio è che la crescita di questi importanti player porti in Italia una maggiore concorrenza sui prezzi.

E.ON compra Smatriscs Italia, con 4 grandi hub nel Nord-Est

Da tempo si parla di un inevitabile processo di consolidamento del settore. Con alcuni grandi player a giocare un ruolo di primo piano in Europa. Ora arriva l’acquisizione effettuata da E.ON Drive Infrastructure Italy, che ha rilevato il 100% di SMATRICS EnBW Italia. Gli hub di ricarica acquisiti sono:

Brixen-Vahrn (Alto Adige) , lungo il corridoio del Brennero, con 20 punti di ricarica Ultra-Fast;

, lungo il corridoio del Brennero, con 20 punti di ricarica Ultra-Fast; Palmanova (Udine), lungo il corridoio Alpino-Adriatico, con 12 punti di ricarica Ultra-Fast;

lungo il corridoio Alpino-Adriatico, con 12 punti di ricarica Ultra-Fast; Gruaro (Venezia) , in posizione strategica tra le autostrade A28 e A4, con 16 punti di Ultra-Fast;

, in posizione strategica tra le autostrade A28 e A4, con 16 punti di Ultra-Fast; Trezzo sull’Adda (Milano), lungo l’autostrada A4 e a servizio dell’area metropolitana milanese, con 16 punti di ricarica Ultra-Fast.

“Una rete HPC nei più importanti corridoi di traffico”

Con l’operazione E.ON integra nel proprio portafoglio quattro hub High Power Charging (HPC) già operativi. Situati strategicamente lungo i corridoi TEN-T Scandinavo-Mediterraneo e Mediterraneo, due delle più importanti direttrici di trasporto europee. “L’acquisizione di SMATRICS EnBW Italia rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita di E.ON Drive Infrastructure Italy. Integrando questi hub nel nostro network, rafforziamo la nostra presenza lungo i più importanti corridoi di traffico europei. Ampliando ulteriormente una rete progettata per rendere la ricarica europea ad alta potenza sempre più accessibile e affidabile”, ha spiegato Michele De Gaspari, Regional Director Southern Europe di E.ON Drive Infrastructure. Nel frattempo si continua a vociferare di altre operazioni di concentrazione allo studio tra altri operatori.

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