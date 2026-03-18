





E.ON apre a Melzo con due colonnine da 300 kW, rafforzando la propria rete di ricarica ultra-fast in Lombardia.

E.On apre a Melzo, puntando sulle grandi direttrici di traffico

La stazione, presso l’Hotel Gama, è stata realizzata da E.On Drive Infrastructure ed è dotata di due colonnine, per un totale di 4 punti di ricarica. Capaci di garantire fino a 350 km di autonomia in meno di 30 minuti. L’energia erogata è certificata da fonte rinnovabile. La nuova infrastruttura si inserisce nella strategia di E.ON, che punta a sviluppare hub di ricarica ad alta potenza lungo le principali direttrici di traffico. Spiega Michele De Gaspari, Managing Director di E.ON Drive Infrastructure (EDRI). “La nostra strategia è chiara: costruire una rete HPC continua, affidabile e ad alta potenza, posizionando le infrastrutture in punti realmente strategici del territorio. Per garantire una ricarica veloce e sempre disponibile lungo le principali direttrici di traffico. Progetti come quello di Melzo sono possibili grazie alla collaborazione con partner locali, Comuni e istituzioni”.

“La mobilità elettrica è parte di una trasformazione più ampia”

“La transizione energetica richiede un sistema che integri in modo efficiente produzione rinnovabile, flessibilità e nuovi modelli di utilizzo dell’energia”, dice Luca Conti, CEO di E.On Italia. “Per questo il Gruppo E.On continua a investire nello sviluppo di infrastrutture di ricarica ad alta potenza nei punti strategici del territorio. E, parallelamente, in soluzioni di ricarica intelligente e gestione digitale dell’energia per clienti domestici e imprese. L’elettrificazione della mobilità è parte di una trasformazione più ampia. Permette di integrare pienamente i veicoli elettrici nel sistema energetico, valorizzare le rinnovabili e contribuire a una maggiore flessibilità complessiva. Nel tempo, questo approccio può rendere l’energia più accessibile e sostenibile, a beneficio dell’intero sistema”.