L’E-nautica cresce, ecco tre news. Le barche elettriche di Transfluid-Bellmarine ai campionati europei di canottaggio di Varese (9-11 aprile). Il Cantiere Ernesto Riva festeggia i 250 anni con il passaggio all’elettrico e il marchio tedesco Alva Yachts amplia la sua rete globale per vendere i suoi catamarani elettrici. Queste le tre news elettriche dal mondo della nautica.

Campionati europei di canottaggio con l’e-nautica di Transfluid-Bellmarine

Un evento internazionale a remi dove si iniziano a sostituire i motori diesel con quelli elettrici. La flotta di servizio dei campionati europei di canottaggio, si terranno a Varese dal 9 al 11 aprile, avranno a disposizione due imbarcazioni elettriche dell’azienda di Gallarate con appendici in Olanda dove ha acquistato Bellmarine (leggi qui).

“Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo a questa importante kermesse sportiva che anima il nostro territorio e il nostro lago, mettendo a disposizione due imbarcazioni con sistemi di propulsione elettrica e ibrida“. Questo le parole dall’azienda della famiglia Pavesi. L’evento è stata l’occasione per l’assessore comunale di Varese Dino De Simone di annunciare servizi elettrici sul lago: “Vogliamo installare sui pontili le colonnine per ricaricare le barche elettriche“.

Cantiere Ernesto Riva: compleanno plurisecolare con i motori elettrici

Ci siamo occupati spesso del Cantiere Ernesto Riva ripercorrendo la sua storia plurisecolare (leggi qui). Quest’anno festeggia due secoli e mezzo di costruzione di barche in legno sul Lago di Como che saranno celebrati con una serie di iniziative. Ancora da svelare nei particolare a causa dell’emergenza sanitaria. Sicuramente sarà l’anno del tris elettrico grazie a E-next (leggi qui) che il cantiere presenta dopo Ernesto e Elettra. E questi sono i dati: lunghezza 6,70 per 2,20 di larghezza, dislocamento 750 kg (senza batterie), il motore brushless sincrono da 100 kW, batterie da 60 kWh.

LEGGI ANCHE: Nautica: tutte le notizie elettriche del 2020

La e-nautica cresce: Alva Yachts crea il network globale di venditori

La notizia di una rete di venditori globali di Alva Yachts conferma la crescita internazionale della transizione energetica nella nautica. Alva Yachts vuole vendere i suoi yacht elettrici nei cinque continenti. In particolare i concessionari partner hanno mostrato grande interesse in Scandinavia, Europa orientale, Medio Oriente e Asia. Ma come scrive l’azienda in un comunicato è il Nord America il territorio più attento ai suoi catamarani solari di lusso. Mathias May, co-fondatore e amministratore delegato di Alva Yachts, coltiva grandi obiettivi: “Non vediamo l’ora di crescere ulteriormente“.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —