E-Motion Expo Green. La transizione energetica a Salerno dal 17 al 19 aprile







E-Motion Expo Green si terrà dal 17 al 19 aprile a Capaccio Paestum (provincia di Salerno). È un incontro che si propone di diventare il più importante appuntamento sulla transizione energetica per il sud Italia.

L’ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, ospiterà dal 17 al 19 aprile E-Motion Expo Green, il Salone Professionale della Transizione Energetica. L’obiettivo, spiega in una nota Massimo Pellegrino, CEO & Founder è quello di “creare nel Sud Italia un luogo di incontro tra imprese, istituzioni, università, banche, assicurazioni, professionisti e cittadini sui temi dell’energia sostenibile, della mobilità elettrica e dell’innovazione tecnologica”.

Saranno tre giornate dedicate all’approfondimento di tutte le tematiche relative alla transizione energetica. Sarà l’occasione per conoscere e toccare con mano i diversi aspetti coinvolti, dai veicoli a zero emissioni, all’energia rinnovabile, passando per ricarica, agrivoltaico e smart mobility.

L’evento sarà anche un momento di confronto tra istituzioni, imprese, istituti bancari, società di assicurazioni, operatori del settore energetico e mondo accademico. L’Università di Salerno è infatti co-organizzatore scientifico dell’evento. La transizione porta con sé diverse sfide e l’obiettivo dell’E-Motion Expo Green è quello di mostrarle ai visitatori e professionisti.

Transizione come sfida sociale e opportunità per il territorio

L’iniziativa ha ambizioni nazionali, ma guarda con particolare attenzione al coinvolgimento delle realtà del Sud Italia . L’incontro prevede la partecipazione dell’intero territorio provinciale di Salerno , con l’invito esteso ai 158 sindaci della provincia. Sono coinvolti anche la Regione Campania , gli Ordini professionali e le principali associazioni di categoria , con l’obiettivo di aprire un confronto concreto sulle opportunità economiche, energetiche e occupazionali offerte dalla transizione energetica al territorio.

Tra i temi al centro dell’incontro ci saranno anche quelli più direttamente legati all’economia delle famiglie, a partire dal crescente costo dell’energia, che incide sempre più sui bilanci domestici e sulle attività delle imprese. Spazio anche alle nuove opportunità occupazionali offerte dal settore green e al ruolo della transizione energetica come leva concreta di sviluppo economico e sociale per il territorio.

“E-Motion Expo Green – spiega Massimo Pellegrino – nasce proprio con questo obiettivo: creare uno spazio di dialogo tra mondo produttivo, istituzioni, università e sistema finanziario, favorendo nuove opportunità di crescita per il territorio e per il Sud Italia”.

Date, orari e programma dell’E-Motion Expo Green

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione si terrà il 17 aprile alle ore 10:00 presso il NEXT, Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. Uno spazio di 28.997 mq: di cui 3.997 mq coperti, 3.000 mq di giardino interno e 22.000 mq di aree esterne. Ingresso e parcheggio saranno gratuiti per tutti i visitatori. ORARI

Venerdì 17 Aprile 9:00 – 20:30 Sabato 18 Aprile 9:00 – 22:30 Domenica 19 Aprile 9:00 – 22:30