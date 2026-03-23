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Marco Berti Quattrini
il23 Marzo 2026
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E-Motion Expo Green. La transizione energetica a Salerno dal 17 al 19 aprile

sportello net zero
3 min



E-Motion Expo Green si terrà dal 17 al 19 aprile a Capaccio Paestum (provincia di Salerno). È un incontro che si propone di diventare il più importante appuntamento sulla transizione energetica per il sud Italia. 
L’ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, ospiterà dal 17 al 19 aprile E-Motion Expo Green, il Salone Professionale della Transizione Energetica. L’obiettivo, spiega in una nota Massimo Pellegrino, CEO & Founder è quello di “creare nel Sud Italia un luogo di incontro tra imprese, istituzioni, università, banche, assicurazioni, professionisti e cittadini sui temi dell’energia sostenibile, della mobilità elettrica e dell’innovazione tecnologica”.
e-motion expo green
Saranno tre giornate dedicate all’approfondimento di tutte le tematiche relative alla transizione energetica. Sarà l’occasione per conoscere e toccare con mano i diversi aspetti coinvolti, dai veicoli a zero emissioni, all’energia rinnovabile, passando per ricarica, agrivoltaico e smart mobility.
L’evento sarà anche un momento di confronto tra istituzioni, imprese, istituti bancari, società di assicurazioni, operatori del settore energetico e mondo accademico. L’Università di Salerno è infatti co-organizzatore scientifico dell’evento. La transizione porta con sé diverse sfide e l’obiettivo dell’E-Motion Expo Green è quello di mostrarle ai visitatori e professionisti.

Transizione come sfida sociale e opportunità per il territorio

L’iniziativa ha ambizioni nazionali, ma guarda con particolare attenzione al coinvolgimento delle realtà del Sud Italia. L’incontro prevede la partecipazione dell’intero territorio provinciale di Salerno, con l’invito esteso ai 158 sindaci della provincia. Sono coinvolti anche la Regione Campania, gli Ordini professionali e le principali associazioni di categoria, con l’obiettivo di aprire un confronto concreto sulle opportunità economiche, energetiche e occupazionali offerte dalla transizione energetica al territorio.
USA solare

Tra i temi al centro dell’incontro ci saranno anche quelli più direttamente legati all’economia delle famiglie, a partire dal crescente costo dell’energia, che incide sempre più sui bilanci domestici e sulle attività delle imprese. Spazio anche alle nuove opportunità occupazionali offerte dal settore green e al ruolo della transizione energetica come leva concreta di sviluppo economico e sociale per il territorio.

“E-Motion Expo Green – spiega Massimo Pellegrino – nasce proprio con questo obiettivo: creare uno spazio di dialogo tra mondo produttivo, istituzioni, università e sistema finanziario, favorendo nuove opportunità di crescita per il territorio e per il Sud Italia”.

Date, orari e programma dell’E-Motion Expo Green

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione si terrà il 17 aprile alle ore 10:00 presso il NEXT, Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. Uno spazio di 28.997 mq: di cui 3.997 mq coperti, 3.000 mq di giardino interno e 22.000 mq di aree esterne. Ingresso e parcheggio saranno gratuiti per tutti i visitatori. 

ORARI

Venerdì 17 Aprile 

9:00 – 20:30

Sabato 18 Aprile

9:00 – 22:30

Domenica 19 Aprile 

9:00 – 22:30

PROGRAMMA

 

Venerdì 17 aprile

Il green come motore dello sviluppo futuro

Ore 8:30

Accoglienza partecipanti e registrazioni

Ore 10:00

Saluti istituzionali e inaugurazione

Ore 10:30

Apertura ufficiale e presentazione degli obiettivi dell’evento

Ore 10:40

Prof. Ing. Vincenzo Galdi (Università di Salerno)

Innovazione energetica, rinnovabili e mobilità sostenibile

Ore 11:00

Deutsche Bank Easy

Strumenti finanziari e supporto alla transizione energetica per famiglie e consumatori

Ore 11:45

Coffee break

Ore 11:50

Banca AideXa – Andrea Scaccabarozzi

Finanza e investimenti green per le PMI

Ore 12:30

Banca BIAE – Ernesto Chiorazzi

Agrivoltaico e sviluppo rurale sostenibile

Ore 13:30

Business lunch

Ore 15:00 – 20:00

Convegno Ordine Agronomi e Forestali di Salerno

Agricoltura sostenibile, tutela del territorio e normativa ambientale

(con crediti formativi professionali)

Sabato 18 aprile

Focus: Fiscalità, ambiente, comunità energetiche, assicurazioni

Ore 9:30

Prof. Ing. Vincenzo Galdi

Evoluzione del sistema energetico e impatti sul territorio

Ore 10:30

Agostino Soave

Fiscalità e incentivi per la transizione energetica

Ore 11:15

Michele Bonomo (Legambiente)

Il ruolo della società civile nella sostenibilità

Ore 12:00

Andrea Marzioli

Comunità energetiche: opportunità per cittadini e territori

Ore 12:45

Giovanni Trotta (Allianz)

Gestione del rischio nella transizione energetica

Ore 13:30

Business lunch

Ore 15:00 – 18:00

Convegno ANACI Campania

Condomini e comunità energetiche: aspetti tecnici e fiscali

(con crediti formativi professionali)

rete elettrica
Rete elettrica e mobilità elettrica

Domenica 19 aprile

Focus: Tecnologia, progettazione, incentivi

Ore 9:30

Antonio Bottone (E-Way)

Infrastrutture energetiche e mobilità elettrica

Ore 10:30

Carmen Pietrafesa (E-Way)

Progettazione e integrazione architettonica degli impianti

Ore 11:30

Coffee break

Ore 12:45

Giovanni Ferro (Helios)

Conto Termico 3.0: opportunità e prospettive future

Marco Berti Quattrini
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