E-Motion Expo Green. La transizione energetica a Salerno dal 17 al 19 aprile

Transizione come sfida sociale e opportunità per il territorio
Tra i temi al centro dell’incontro ci saranno anche quelli più direttamente legati all’economia delle famiglie, a partire dal crescente costo dell’energia, che incide sempre più sui bilanci domestici e sulle attività delle imprese. Spazio anche alle nuove opportunità occupazionali offerte dal settore green e al ruolo della transizione energetica come leva concreta di sviluppo economico e sociale per il territorio.
Date, orari e programma dell’E-Motion Expo Green
L’inaugurazione ufficiale della manifestazione si terrà il 17 aprile alle ore 10:00 presso il NEXT, Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum. Uno spazio di 28.997 mq: di cui 3.997 mq coperti, 3.000 mq di giardino interno e 22.000 mq di aree esterne. Ingresso e parcheggio saranno gratuiti per tutti i visitatori.
ORARI
Venerdì 17 Aprile
9:00 – 20:30
Sabato 18 Aprile
9:00 – 22:30
Domenica 19 Aprile
9:00 – 22:30
PROGRAMMA
Venerdì 17 aprile
Il green come motore dello sviluppo futuro
Ore 8:30
Accoglienza partecipanti e registrazioni
Ore 10:00
Saluti istituzionali e inaugurazione
Ore 10:30
Apertura ufficiale e presentazione degli obiettivi dell’evento
Ore 10:40
Prof. Ing. Vincenzo Galdi (Università di Salerno)
Innovazione energetica, rinnovabili e mobilità sostenibile
Ore 11:00
Deutsche Bank Easy
Strumenti finanziari e supporto alla transizione energetica per famiglie e consumatori
Ore 11:45
Coffee break
Ore 11:50
Banca AideXa – Andrea Scaccabarozzi
Finanza e investimenti green per le PMI
Ore 12:30
Banca BIAE – Ernesto Chiorazzi
Agrivoltaico e sviluppo rurale sostenibile
Ore 13:30
Business lunch
Ore 15:00 – 20:00
Convegno Ordine Agronomi e Forestali di Salerno
Agricoltura sostenibile, tutela del territorio e normativa ambientale
(con crediti formativi professionali)
Sabato 18 aprile
Focus: Fiscalità, ambiente, comunità energetiche, assicurazioni
Ore 9:30
Prof. Ing. Vincenzo Galdi
Evoluzione del sistema energetico e impatti sul territorio
Ore 10:30
Agostino Soave
Fiscalità e incentivi per la transizione energetica
Ore 11:15
Michele Bonomo (Legambiente)
Il ruolo della società civile nella sostenibilità
Ore 12:00
Andrea Marzioli
Comunità energetiche: opportunità per cittadini e territori
Ore 12:45
Giovanni Trotta (Allianz)
Gestione del rischio nella transizione energetica
Ore 13:30
Business lunch
Ore 15:00 – 18:00
Convegno ANACI Campania
Condomini e comunità energetiche: aspetti tecnici e fiscali
(con crediti formativi professionali)
Domenica 19 aprile
Focus: Tecnologia, progettazione, incentivi
Ore 9:30
Antonio Bottone (E-Way)
Infrastrutture energetiche e mobilità elettrica
Ore 10:30
Carmen Pietrafesa (E-Way)
Progettazione e integrazione architettonica degli impianti
Ore 11:30
Coffee break
Ore 12:45
Giovanni Ferro (Helios)
Conto Termico 3.0: opportunità e prospettive future