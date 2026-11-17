Con e-Lynx 85 della Ecotech si conferma la sempre maggiore competitività delle macchine elettriche per la cura del verde. Se nell’ambito domestico i robot rasaerba elettrici stanno dominando il mercato, nel campo professionale l’elettrificazione è ancora indietro ma sta avanzando. A Eima International abbiamo visto nuove soluzioni, tante dalla Cina ma il Made in Italy si difende bene. Anche con prodotti ad alta specializzazione. Ad esempio Ecotech offre macchine che operano sui terreni in pendenza, la tecnologia elettrica è stata sviluppata con Bonfiglioli.

Con e-Lynx 85 per taglio, sfalcio e pulizia in terreni con forte pendenza

Ad illustrare la transizione elettrica dell’azienda di Forlì è Giacomo Focaccia, responsabile tecnico commerciale, «siamo presenti sul mercato da 25 anni, costruiamo e vendiamo macchine per la cura del verde. Soprattutto siamo specializzati nel risolvere i problemi quando si lavora in terreni con forte pendenza». Una nicchia nella nicchia: «tutte le nostre macchine sono orientate a risolvere il problema del taglio, dello sfalcio e della pulizia in forte pendenza».

Fin qui siamo all’interno del perimetro tradizionale, ma a «Eima abbiamo presentato questa nuova macchina, la full electric e-Lynx 85. Ci crediamo perché l’elettrico è sempre più presente attorno a noi, impossibile non esserci e non dare il nostro contributo».

Alcuni dai tecnici. «La macchina, sviluppata per operare su forti pendenze, adotta una configurazione cingolata con una lama ventrale larga 85 centimetri. Il sistema di taglio è alimentato da un motore elettrico da 10 kW, mentre la trazione è garantita da due motori da 2,5 kW che azionano i cingoli. Una soluzione che assicura precisione di lavoro, elevata manovrabilità e prestazioni costanti anche nei contesti più impegnativi».

«È una macchina dalle prestazioni molto elevate – sottolinea Focaccia – caratterizzata da una notevole potenza di taglio. Si tratta di un progetto innovativo, sviluppato in stretta collaborazione con Bonfiglioli, che ha curato l’intera architettura di elettrificazione, dal sistema di trazione al pacco batterie fino al software di gestione. Attualmente siamo nella fase conclusiva dei test e delle validazioni sul campo, passaggio fondamentale per arrivare a una soluzione pronta per il mercato».

Pennese (Bonfiglioli): “L’elettrico è un netto passo avanti rispetto al termico”

Michele Pennese, Head of Electric Vehicle Solutions di Bonfiglioli racconta a Vaielettrico il coinvolgimento in questo progetto. «Con Ecotech abbiamo sviluppato una collaborazione molto stretta e virtuosa, che ha coinvolto fin dalle prime fasi il design e l’elettrificazione della macchina. L’intero sistema elettrico è stato progettato dal team Bonfiglioli, dalle prestazioni attese all’integrazione dei vari componenti, fino al ridimensionamento di una parte del cingolato per adattarlo alla nuova configurazione elettrica. Abbiamo selezionato il battery system e sviluppato tutti gli accessori, l’architettura elettrico-elettronica e il software di gestione della macchina».

Questo il lavoro fatto in un mercato definito promettente. «Nel settore off-highway e, in particolare, in quello agricolo, la domanda di macchine elettrificate è in costante crescita. Lo stiamo osservando anche in questa fiera, dove realtà come Field Robotics, Vimar e altre aziende stanno presentando soluzioni innovative per applicazioni agricole elettrificate».

E’ forte l’ottimismo su e-Lynx 85. «Questa macchina trinciatrice semovente mostra prestazioni che, a nostro giudizio, rappresentano un netto passo avanti rispetto alla versione termica. I risultati derivano sia dai vantaggi intrinseci della propulsione elettrica, più flessibile e versatile rispetto ai tradizionali sistemi termici o idraulici, sia dalla capacità di collaborazione sviluppata insieme a Ecotech. Fondamentale è stato anche il lungo lavoro di testing e validazione sul campo, condotto insieme ai clienti di Ecotech. Questo processo ci ha consentito di ottimizzare la macchina e di ottenere prestazioni eccellenti, accompagnate da una significativa riduzione dei consumi energetici. Oggi la macchina è in grado di garantire oltre tre ore di lavoro continuativo anche in condizioni operative particolarmente severe».

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