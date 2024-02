È LeapMotor la cinese che produrrà EV in Italia?

È Leapmotor il brand cinese che produrrà auto (elettriche) in Italia? Il n.1 di Stellantis, Carlos Tavares, ha lasciato intendere che la possibilità è concreta.

È LeapMotor? Stellantis apre all’ipotesi: “Se ci fosse un business case adeguato…”

Da tempo si parla di un marchio cinese che potrebbe investire nella penisola. Ne ha parlato il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ne hanno parlato (e auspicato) i sindacati. Ora le parole pronunciare da Tavares nella conferenza stampa di presentazione dei dati di bilancio 2023 lasciano intendere che la possibilità c’è.

“Se invitiamo più produttori di auto cinesi a produrre in Europa, sarà di aiuto? Bisogna pensarci”, ha detto Tavares, in modo un po’ sibillino. Aggiungendo: “In Stellantis abbiamo fatto una grande mossa strategica con la partnership con LeapMotor. Se avremo l’opportunità di produrre vetture di LeapMotor in Italia lo faremo, se questo dovesse avere senso da un punto di vista economico. È uno dei grandi asset che potremmo portare sul mercato europeo. Potremmo prendere questa decisione se ci fosse business case, dipende da noi, dalla nostra competitività su costi e qualità. Starebbe a noi cogliere questa opportunità“.

“Dobbiamo fare in modo che Torino e l’Italia vincano”

Per un top manager solitamente molto abbottonato come Tavares si tratta di più di un’apertura. Stellantis è azionista strategico di LeapMotor, con un investimento da 1,5 miliardi annunciato a ottobre scorso per una quota del 20% della società cinese.

Il n.1 di Stellantis ha voluto comunque stemperare i toni dopo le polemiche sul ruolo della sua azienda in Italia, nate dopo le parole di Urso e della stessa Giorgia Meloni: “Vogliamo fare di più in Italia, amiamo l’Italia e amiamo i dipendenti italiani. Stiamo lavorando con il Governo italiano per aumentare la produzione. Per fare in modo che Torino e l’Italia vincano, non c’è bisogno che qualcun altro perda”.

Aggiungendo che per fare fronte alla concorrenza, compresa quella cinese, “userà tutte le skill, le competenze, presenti nella società, incluse quelle che ci sono a Torino”. L’esempio è il laboratorio per sviluppare la chimica per le batterie, attivo nel capoluogo piemontese sfruttando nuove tecnologie.

