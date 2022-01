E la Tesla Model Y? Il giudizio di Claudio dopo 7.500 km

E la Tesla Model Y come va? Dopo il Model 3 è l’auto più venduta nella scuderia di Elon Musk. Ce la racconta Claudio , un altro lettore che ha accettato di condividere i primi mesi in elettrico. Prima di luiavevano condiviso la loro esperienza Marco, con la Ford Mustang Mach-e (nella foto). Lino e Veronica, gli sposini in Twingo. Biagio, abruzzese con la Dacia Spring. Luca, passato dalla Toyota alla Tesla Model 3 (foto). Elisabetta e Federico, proprietari di una Renault Zoe. E Paolo, che ha una Volkswagen ID.4. Chi volesse raccontarsi può scrivere alla mail info@vaielettrico.it, cono testo e immagini.

di Claudio Floridi

“Innanzitutto complimenti per il servizio che questo blog offre alle persone in cerca di esperienze reali con il mondo delle auto elettriche.

E la Tesla Model Y…? “Riscopro il piacere di guidare”

Commerciale di professione, ho percorso oltre 2,5 milioni di km durante la mia attività lavorativa. Oggi sono in pensione e posseggo una Tesla Model Y , ritirata a fine settembre 2021, con la quale ho riscoperto il piacere di guidare l’auto. Ad oggi ho percorso 7.500 chilometri. Inizialmente avevo l’ansia da ricarica, fino a quando non ho scoperto i Tesla Supercharger (grande punto di forza di Tesla) e preso confidenza con l’indovinometro. Quest’ultimo devo riconoscere invece che è preciso, per cui facilita molto la serenità del viaggio. Non voglio parlare di pregi e difetti delle Tesla che sono stati già ampiamente evidenziati in questo forum. Credo sia molto soggettivo quello che per me può essere un difetto e per un altro no.

“Ho fatto 7.550 km, consumo medio 163 wh/km”

Ho avuto auto premium blasonate, che hanno passato settimane in officina a cercare di risolvere i più disparati problemi. Facendo gli scongiuri di rito, fino ad ora con Tesla è stato solo amore. A proposito di percorrenze invernali inferiori, pochi giorni fa ho percorso 1.400 km (Bologna, San Candido, Obertilliach, Hallstatt e ritorno). Con temperature che andavano da +2 a -8, gomme invernali e rispetto del codice stradale, con una media di consumi di 194 wh/km. I Supercharger e la colonnina in albergo (gratuita) ti fanno dimenticare che sei su un’auto elettrica. Da quando l’ho ritirata il consumo medio è stato di 163 Wh/km, quindi oltre 6,1 km/kWh. Concludendo: livello di soddisfazione altisssimo, capacita di carico importante… E partire da casa sempre con il pieno non ha prezzo: con il fotovoltaico si riducono le spese, ed inquinare meno mi fa sentire meglio. Buon tutto a tutti!

— Tesla Model Y: guarda il video-test di Paolo Mariano