E la Kona? Il giudizio di Sergio (64 kWh) e Antonio (39)

“ La scelta della Kona 64 kWh è stata principalmente basata sulla capacità della batteria, sufficientemente idonea al mio utilizzo annuale. Sia in città che per i viaggi per andare a trovare mia madre nelle Marche circa 250 km di autostrada. Considerato che là trascorro le mie vacanze estive, ho verificato anche la disponibilità delle colonnine di ricarica nella zona. Ad oggi sono pienamente soddisfatto, sia per la vettura che per la sua dotazione di serie e che per la scontistica, ricevuta anche grazie all’ecobonus. La media fino ad oggi è di circa 13,69 kWh per 100 km su 14.000 km percorsi, con medie giornaliere in città di 10 kWh per 100Km. E, viste le medie da voi riportate delle altre vetture, credo di essere più che soddisfatto. Le ricariche le ho pressoché effettuate da casa e, da settembre, presso le colonnine Enel x con il Telepass pay con il cashback (quindi gratuite) “.