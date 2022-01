E la Ford Mustang come va? I primi 6 mila km di Marco

E la Ford Mustang Mach-E come va? Mancava il primo modello elettrico della Casa americana al racconto dei lettori sul loro primo anno in elettrico. Ci pensa Marco a colmare il vuoto. Prima di lui avevano condiviso la loro esperienza Lino e Veronica, gli sposini in Twingo (nella foto). Biagio, abruzzese con la Dacia Spring. Luca, passato dalla Toyota alla Tesla Model 3 (foto). Elisabetta e Federico, proprietari di una Renault Zoe. E Paolo, che ha una Volkswagen ID.4. Chi volesse raccontarsi può scrivere a info@vaielettrico.it, inviando testo e immagini.

di Marco Laviscio

“V i seguo ogni giorno e vi racconto la mia esperienza con la Mustang Mach-E, sperando possa essere di aiuto. L’auto l’ho acquistata “su carta” a Dicembre 2020 quando non erano ancora in consegna i primi modelli negli USA. Forse sono stato il primo in Italia a ordinarla, anche se l’ho ricevuta solo a settembre 2021 “ .

E la Ford Mustang come va / In autostrada ai 120, ricaricando…

“ Da allora ho percorso poco più di 6 mila km. Il modello è la Standard Range RWD.

Vi racconto il viaggio della scorsa settimana: 750 km da Caserta a Torbole, una settimana in giro fra Trentino, Veneto e Lago di Garda e rientro. Totale 2.300 km, molti dei quali in autostrada. Partenza comoda alle 11 con 94% di batteria, 14°C e riscaldamento a 20°C (per tutto il viaggio). Modalità sempre Active e One pedal, ma spesso usavo il CCA. Velocità fino alla prima sosta nella sezione di servizio in autostrada di Flaminia est (Free to X 350 kW) sui 120, traffico permettendo. 30 minuti circa per caricare all’80%. Seconda sosta alla Ionity di Valdichiana per arrivare di nuovo all’80%. Il tratto fino a Carpi è stato sulla media di 90 km/h se non meno, causa traffico e lavori. A Carpi di nuovo carico all’80% per arrivare a destinazione con il 25%. Da lì a destinazione ho viaggiato fisso a 120. Le temperature si sono abbassate solo da Modena, a salire fino ai 6°C “ .

“Quanto ho speso per un viaggio di 2.300 km”