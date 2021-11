E la Corsa elettrica come va? Fulvio ha fatto 82mila km…

“H

o acquistato una Opel Corsa elettrica aed ho percorso“, ci scrivei. “Per i primi 5 mesi ho tenutoperché non ero attrezzato per la ricarica a casa ed in giro. Ho conosciuto persone che gentilmente mi hanno indicato colonnine rapide che non conoscevo. Ed elettricisti che mi hanno installato la colonnina di ricarica, sovradimensionata per una eventuale auto più grande.ho avuto l’unico problema per l’allentamento di un cablaggio che mi hanno risolto egregiamente in concessionaria. Attenzione alla scelta della concessionaria, perché ancora troppi non sono organizzati. Anch’io come il ‘ ‘collega elettrico’ dellanon tornerò indietro. Mi sono tolto l’inquinamento acustico e le vibrazioni. Il che equivale a 10 anni di vita in più!